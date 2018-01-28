10 yaşındaki Bircan, bulduğu parayı Mehmetçiğe gönderecek

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesinde yolda 50 lira bulan 10 yaşındaki Bircan Bulut, parayı Afrin\'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklere göndereceğini söyledi.

Şehir merkezinde dolaşırken yolda 50 lira bulan Bircan Bulut, parayı sahibine ulaştırmak için Andırın İlçe Emniyet Amirliği\'ne gitti. Ancak sahibi bulunamayınca küçük Bircan, parayı Afrin\'deki Mehmetçiğe göndereceğini söyledi. Askerlere minnettar olduklarını ifade eden Bulut, \"Paranın sahibi çıkmazsa Afrin\'de terör örgütleri ile çarpışan kahraman Mehmetçiğimize göndereceğim\" dedi.

Bircan Bulut daha sonra babası Sinan Bulut ile birlikte parayı Afrin\'e göndermek için hükümet konağına gitti.

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