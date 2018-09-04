10 yaşındaki Adil, tabanca ile intihar etti (2)

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Mardin\'in Derik ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi\'nde hayvan otlatırken, başından tabanca ile kendini vurarak yaşamını yitirdiği belirtilen nüfus kayıtlarına göre 10, yakınlarına göre ise 13 yaşında olduğunu belirttilen Adil T.\'nin ölümü ile ilgili Jandarmanın çok yönlü soruşturması sürüyor. Jandarma yetkilileri, soruşturma kapsamında küçük çocuğun tabanca ile kazara kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğunu belirterek, olayda kullanılan ve ruhsatsız olduğu belirlenen tabancanın ise kime ait olduğunun araştırıldığı kaydedildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltı olmadığı da belirtildi.