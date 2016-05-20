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Dünya

11 yaşındaki çocuk 3 diplomayla mezun oldu

Abraham üniversiteden mezun olan en genç kişi ünvanına sahip oldu

20 Mayıs 2016 16:47

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 11 yaşındaki Tanishq Abraham 3 diploma ile mezun oldu. Abraham, American River College'dan mezun olan en genç kişi oldu.

NTV’nin haberine göre, henüz 10 yaşındayken liseyi bitiren çocuk, 1 yıl içinde American River College isimli üniversiteden mezun olarak okulun 60 yıllık tarihinde bir ilke imza attı.

American River College'dan mezun olan en genç kişi olan Abraham, matematik, fizik ve yabancı dil dalında 3 farklı diploma almaya da hak kazandı.

 

Büyük kariyer hedefinde atılmış ilk adım

 

4 yaşından beri 'Mensa' isimli yüksek IQ'ya sahip kişilerin katıldığı topluluğun bir üyesi olan Abraham, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başarısının 'büyük kariyer hedefinde atılmış ilk adım' olduğunu söyledi.

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Tanishq AbrahammezuniyetdiplomaAmerican River College

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