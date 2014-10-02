T24 LogoT24 Logo
Gündem

'10 yaşında başörtüsü takmak kişiliği bozabilir'

Türkiye Çocuk ve Genç Pisikiyatrisi Deneği okullara getirilen türban serbestliği ile ilgili açıklamalarda bulundu

02 Ekim 2014 14:18

Dernek Yönetim Kurulu’nca yapılan açıklamada, 5’inci sınıfa başlayan çocukların henüz soyut düşünme becerilerinin gelişmediği, yetişkinlerin etkisinde kalarak alınan kararların kişilik bozukluğuna neden olabileceği belirtildi. Sınıf ortamında başı açık veya örtülü olanların azınlıkta kalarak dışlanma riskiyle karşı karşıya kalacaklarına da dikkat çekildi.

 

'Kimlik gelişimini olumsuz etkiler'

 

Dernek Yönetimi Kurulu, “Soyut düşüncenin gelişimi genel olarak 11 yaşından sonra başlar. Her çocukta 11 yaşında başlamayabilir, hatta bir kısmında soyut düşünce evresine yaşam boyu hiç geçilemeyebilir  Bu nedenle soyut bir konu olan dinin ve dini kavramların 10-18 yaş aralığındaki çocuklarca özümsenmesi ve kendi yaşamlarıyla ilgili kararları vermeleri beklenmemeli" açıklamalarında bulundu. Kurul," Ortaöğretim çağı çocuğu baş örtmenin soyut dini gerekçelerini henüz tam olarak kavrayamayacağından ailesi veya okulundaki erişkinlerin etkisi altında kalarak baş örtme gerekçelerini benimsemek zorunda kalacağını belirterek, "Gerekçelerini kavramadan uygulayacağı bir karar ise çocuğun ilerleyen yıllarda kimlik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek. Sağlıklı kimlik gelişimi için ergenlerin farklı kimlikleri araştırmaları ve denemelerine, kendilerine zarar vermelerini engelleyecek şekilde ebeveynler tarafından sınırların çizildiği çerçevede izin verilmesi önem taşıyor" dedi.

 

'Akranlar tarafından dışlanma söz konusu olabilir'

 

Kurul, bu araştırmanın sağlıklı bir şekilde yapılamadığı durumlarda ‘kimlik bunalımı’ veya ‘ipotekli kimlik statüsü’ gibi ruhsal bozukluklar için risk taşıyan kimlik statüleri gelişebilir açıklamalarında bulundu. Soyut düşünce yetisi henüz tam olarak gelişmemiş olan çocuklar soyut kavramlarla ilgili araştırma, düşünme ve değerlendirme sürecinden geçemeyip ‘ipotekli kimlik statüsünü’ benimseyebilir ki; bu da gelişen nesil için birçok risk taşıyor denilen açıklamada, akran ilişkisi, akranlar tarafından kabul ve benimsenme, ergenlikte sağlıklı ruhsal gelişim için büyük öneme sahip. Sınıf ortamında başı açık ya da kapalı olanların 'sayılarına bağlı olarak' azınlıkta kalabileceği ve çoğunluk tarafından dışlanmaları ve duygusal anlamda incinmeleri söz konusu olduğu belirtildi.

ETİKETLER

ilkokul başörtüTürkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneğiaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24