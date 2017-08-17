10 üzerinden sıfır: Türkiye eğitimde refah sıralamasında Meksika ile birlikte sonuncu!

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü), 35 üye ülkede bölgesel refah endeksini yayınladı. Buna göre, Türkiye eğitimde refah sıralamasında 10 üzerinden 0 puanla Meksika ile birlikte son sırada yer aldı.

OECD'nin 'İyi Yaşam Endeksi' girişimi kapsamında hazırladığı 'Bölgesel Refah Endeksi'nde 35 ülke; eğitim, iş, gelir, güvenlik, sağlık, çevre, sivil katılım, teknolojiye ulaşım, barınma, topluluk ve hayat tatmin düzeylerine göre 11 alanda değerlendirdi.

Hürriyet'ten Önder Öndeş'in aktardığına göre, endekste en yüksek oranlara sahip ülkelere 10, en düşüklere ise 0'a yakın puan verildi. Türkiye, ortaöğretim ve üstü derecelerden mezun olanların işgücüne katılım oranlarına göre belirlenen eğitim refahı kriterinde 0 puan aldı. Tam puanları ise Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya elde etti. Bu ülkelerde ortaöğretim ve üstü mezunların işgücüne katılım oranı yüzde 90'ın üzerine çıktı. Zirvedeki üç ülkeyi Estonya, ABD ve Kanada takip etti.

Avrupa'nın gelişmiş ekonomileri Almanya 8.69, İngiltere 7.73 ve Fransa 7.57 puan aldı.

En iyi Ankara

Ankara 10 üzerinde 4.4 puanla en iyi performansı gösterirken, onu 2.4'le İstanbul ve 2.2'yle İzmir ile Güneydoğu Marmara takip etti. 26 bölgede değerlendirilen Türkiye'de 13 bölge 0 puan aldı. Bu bölgelerde ortaöğretim ve üstü mezunların işgücüne katılım oranı yüzde 35'in altında kaldı.