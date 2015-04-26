10. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma programı açıklandı!

Kaos GL’nin 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün vesilesiyle düzenlediği, bu yıl onuncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'nın (HKB) programı açıklandı.
17 Mayıs haftasında düzenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, bu yıl 8 Mayıs'ta başlayacak ve 17 Mayıs Pazar günü yapılacak “Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş” ile sona erecek.
Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günü olan 17 Mayıs etkinliklerinde bu yıl queer pedagoji, sporda homofobik, etnik ve cinsiyetçi ayrımcılık biçimleri ve kadın öykü yazarlarının deneyimleri tartışılacak.
Etkinlik programı şu şekilde:
8 Mayıs Cuma (18.30): Film gösterimi (VITO / VITO)
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi / Kaos GL, Pembe Hayat, İlef
9-10 Mayıs, Cumartesi Pazar (13.00-19.00): Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş Çağrı standı
Konur Sokak-Yüksel Caddesi İnsan Hakları Heykeli
9 Mayıs Cumartesi (18.00): ‘Şimdi Düşünüyorum da Senin İçin Yok Olmak Ne Zor Olurdu’
PerfKonsept & Koreografi: Gizem Aksu
Performans: Gizem Aksu & Ah! Kosmos
Tiyatro Tempo: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 114/ C Maltepe (Ankaray Maltepe Durağı Gülseren Sokak Çıkışı karşısı)
Bilet: 10 TL
Bilet Satış Noktaları: Kaos GL, Tiyatro Tempo, Veganka
10 Mayıs Pazar: Gizem Aksu ile Bedensel Derinleşme Atölyesi
Atölye Eşcinsel, Biseksüel, Trans Kadınların Katılımına Açıktır.
Kontenjan: 20 Kişi
Katılım İçin: kkm@kaosgl.org adresine mail atınız.
Atölyenin gerçekleştirileceği mekan katılımcılara bildirilecektir.
12 Mayıs Salı (18.30): Film gösterimi (İterseksiyon/İntersexion)
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi / Kaos GL, Pembe Hayat, İlef
16 Mayıs Cumartesi, (13.00–14.30): Açılış Konuşması
Susanne Luhmann, Alberta Universitesi, Kanada
“Queer Pedagojiyi Yerinden Oynatmak: Homofobi Karşıtı Eğitimde Yeni ikilemler”
Moderatör: Remzi Altunpolat (Kaos GL)
14.30–15.00: Kahve arası
15.00–16.30: Sporda Homofobik, Etnik ve Cinsiyetçi ayrımcılık
Doç. Dr. Canan Koca
Ar. Gör. Pınar Öztürk
Mustafa Şahin Karaçam, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Özgür Lig
Taraftar grupları
16.30–17.00: Kahve arası
17.00–17.30: Kadın Kadına Öykü Yarışması Ödül Töreni
Açılış Konuşması: Güzin Yamaner
Ödül Töreni’nin sunuculuğunu oyuncu Hasret Canan Tutuş ve Kaos GL Derneği’nden Melahat Deniz yapacak.
17.30–18.30: Kadın Öykü Yazarlığı Deneyimleri
Konuşmacılar
Hande Öğüt, Yazar, Eleştirmen
Moderatör: Aylime Aslı Demir, Kaos GL Derneği
Oturum boyunca aşağıdaki kadın öykü yazarları oturuma katkı verecekler:
Arzu Eylem
Aysun Kara
Berna Özpınar
Gözde Demirbilek
Huriye Şahin
Jale Dirlikyapan
Melike Uzun
Senem Dere
17 Mayıs, Pazar: Kapanış Konuşmaları
13.00–14.00: Melek Göregenli, Ege Üniversitesi / “Kollektif Suçlara Karşı Kolektif Sorumluluklar”
14.30–15.30: Sheila L. Cavanagh, York Üniveristesi, Kanada
“Performansın Queer Pedagojisi: Vaka analizi olarak Queer Tuvalet Hikayeleri”
Moderatör: Ezgi Koçak, Kaos GL Derneği
16.00: Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş!
Buluşma yeri: Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi kapısı
Yürüyüş güzergâhı: Cebeci Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi kapısından başlayacak yürüyüş, Kurtuluş - Kıbrıs Şehitleri Kavşağı - Kolej Kavşağı - Ziya Gökalp Caddesi – Bayındır Sokak güzergâhında ilerleyerek Sakarya Caddesi meydanında sona erecektir.
Basın Açıklamasının yapılacağı yer: Sakarya Caddesi heykel