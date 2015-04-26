10. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma programı açıklandı!

Kaos GL’nin 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün vesilesiyle düzenlediği, bu yıl onuncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'nın (HKB) programı açıklandı.

17 Mayıs haftasında düzenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, bu yıl 8 Mayıs'ta başlayacak ve 17 Mayıs Pazar günü yapılacak “Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş” ile sona erecek.



Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günü olan 17 Mayıs etkinliklerinde bu yıl queer pedagoji, sporda homofobik, etnik ve cinsiyetçi ayrımcılık biçimleri ve kadın öykü yazarlarının deneyimleri tartışılacak.



Etkinlik programı şu şekilde:



8 Mayıs Cuma (18.30): Film gösterimi (VITO / VITO)

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi / Kaos GL, Pembe Hayat, İlef





9-10 Mayıs, Cumartesi Pazar (13.00-19.00): Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş Çağrı standı

Konur Sokak-Yüksel Caddesi İnsan Hakları Heykeli

9 Mayıs Cumartesi (18.00): ‘Şimdi Düşünüyorum da Senin İçin Yok Olmak Ne Zor Olurdu’

PerfKonsept & Koreografi: Gizem Aksu

Performans: Gizem Aksu & Ah! Kosmos



Tiyatro Tempo: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 114/ C Maltepe (Ankaray Maltepe Durağı Gülseren Sokak Çıkışı karşısı)

Bilet: 10 TL

Bilet Satış Noktaları: Kaos GL, Tiyatro Tempo, Veganka





10 Mayıs Pazar: Gizem Aksu ile Bedensel Derinleşme Atölyesi



Atölye Eşcinsel, Biseksüel, Trans Kadınların Katılımına Açıktır.

Kontenjan: 20 Kişi

Katılım İçin: kkm@kaosgl.org adresine mail atınız.

Atölyenin gerçekleştirileceği mekan katılımcılara bildirilecektir.



12 Mayıs Salı (18.30): Film gösterimi (İterseksiyon/İntersexion)

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi / Kaos GL, Pembe Hayat, İlef





16 Mayıs Cumartesi, (13.00–14.30): Açılış Konuşması



Susanne Luhmann, Alberta Universitesi, Kanada

“Queer Pedagojiyi Yerinden Oynatmak: Homofobi Karşıtı Eğitimde Yeni ikilemler”

Moderatör: Remzi Altunpolat (Kaos GL)



14.30–15.00: Kahve arası



15.00–16.30: Sporda Homofobik, Etnik ve Cinsiyetçi ayrımcılık



Doç. Dr. Canan Koca

Ar. Gör. Pınar Öztürk

Mustafa Şahin Karaçam, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Özgür Lig

Taraftar grupları



16.30–17.00: Kahve arası



17.00–17.30: Kadın Kadına Öykü Yarışması Ödül Töreni

Açılış Konuşması: Güzin Yamaner

Ödül Töreni’nin sunuculuğunu oyuncu Hasret Canan Tutuş ve Kaos GL Derneği’nden Melahat Deniz yapacak.



17.30–18.30: Kadın Öykü Yazarlığı Deneyimleri



Konuşmacılar

Hande Öğüt, Yazar, Eleştirmen

Moderatör: Aylime Aslı Demir, Kaos GL Derneği



Oturum boyunca aşağıdaki kadın öykü yazarları oturuma katkı verecekler:



Arzu Eylem

Aysun Kara

Berna Özpınar

Gözde Demirbilek

Huriye Şahin

Jale Dirlikyapan

Melike Uzun

Senem Dere



17 Mayıs, Pazar: Kapanış Konuşmaları



13.00–14.00: Melek Göregenli, Ege Üniversitesi / “Kollektif Suçlara Karşı Kolektif Sorumluluklar”

14.30–15.30: Sheila L. Cavanagh, York Üniveristesi, Kanada

“Performansın Queer Pedagojisi: Vaka analizi olarak Queer Tuvalet Hikayeleri”

Moderatör: Ezgi Koçak, Kaos GL Derneği



16.00: Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş!



Buluşma yeri: Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi kapısı

Yürüyüş güzergâhı: Cebeci Kampüsü Siyasal Bilgiler Fakültesi kapısından başlayacak yürüyüş, Kurtuluş - Kıbrıs Şehitleri Kavşağı - Kolej Kavşağı - Ziya Gökalp Caddesi – Bayındır Sokak güzergâhında ilerleyerek Sakarya Caddesi meydanında sona erecektir.

Basın Açıklamasının yapılacağı yer: Sakarya Caddesi heykel



