10 Türk’ten 7’si cebinde banka kartı taşıyor

Mastercard’ın bu yıl 10’uncusunu gerçekleştirdiği Masterindex araştırmasına göre Türkiye’de her 10 kişiden 7’si en az bir adet banka kartı kullanıyor.



Özellikle giyim akaryakıt, süpermarket ve internetten alışverişte tercih edilen kredi kartları ise cüzdanlarımızdan ayda ortalama 8 kez çıkıyor. Alışveriş deyince ilk akla gelen kadınlar olsa da erkekler kredi kartlarını daha çok kullanıyor.



Masterindex sonuçlarının gözler önüne serdiği başlıca gerçekler şöyle sıralanıyor:



Türkler toplam harcamanın yüzde 40’ını kredi kartı ile yapıyor.



Ortalama 21 TL’den sonra kredi kartını cüzdanımızdan çıkarıyor.



2000’de 1.5 olan cüzdanlardaki kredi kartı sayısı 2009’da 1.7 ’yi buluyor.



Erkekler kredi kartlar ını kadınlardan daha çok kullanıyor.



Kadınlar kartı ayda 6.1 erkekler 8.1 kez çıkartıyor.



Araştırmaya göre dönemsel olarak çok fazla yatırım yapmadığını dile getiren Türk tüketicisinin en gözde yatırım aracı altın oluyor Kadınların altına erkeklerin de banka faizi ve hisse senedine yöneldiğini ifade eden Mastercard Güney Doğu Avrupa Genel Müdürü Özlem İmece, "Hisse senedi ve faizlerin durumuna bakılınca bayanların çok daha akıllıca yatırım yaptığı gerçeği ortaya çıkıyor. Buna karşın yastık altı hálá gözdeliğini koruyor" dedi.



Gayrimenkul



Araştırmaya katılanlar ’Elinize 40 bin TL geçse ne yaparsınız?’ sorusuna da yine klasik cevap olan ’Gayrimenkul alırım’ı veriyor. Ama yine bayanlar ve erkeklerin tercihler farklılık gsteriyor. Bayanlar borç kapatmak, eğitim ve sağlığa önem verirken erkekler otomobil almak ve iş kurmak istiyor. Yatırımda da kadın daha konzervatif kalıyor. Türkler’in yüzde 66’sı tasarruf yapmıyor. Buna karşın tasarruf eğiliminin öncelki yıllara göre arttığı söyleniyor.



Günümüzdeki koşullar nedeniyle daha az kart taşıma eğilimi gelişebileceğini dile getiren Mastercard Güney Doğu Avrupa Genel Müdürü Özlem İmece "İşsizlik Türkiye’de son 1 aydır daha ciddi bir sorun haline geldi. Şu ana kadar ortada kontrol altında tutulamayan bir problem yok. Bir süre sonra geri ödemelerde bir sorun olup olmadığını görebiliriz" dedi.



Cüzdanlarda ortalama 3 adet kartımız var



Masterindex Araştırması’na göre Türkler cüzdanlarında ortalama 3 adet kart taşıyor.



Bu sayının 2000 yılında ortalama 1.5 olduğu ve ardından 2.2’lere kadar çıktığı belirtiliyor.



Yüzde 57 en azından bir kredi kartı kullanıyor



35-44 yaş aralığı kartlara daha fazla ilgi gösteriyor.



AB segmentinde 2.3 olan ortalama kart sayısı DE segmentinde 1.4’e düşüyor.



Kart kullanımında lider Karadeniz



Kart kullanımında liderlik Karadeniz’in.



Banka kartı sahipliğinde liderlik Marmara ve Ege’de.



En az kart kullanan bölge İç Anadolu.



Marmara ve Ege faizi Akdenizliler güvenliği düşünüyor.



Akdeniz kartı markette diğer bölgeler giyimde kullanıyor.



İnternetten alışveriş lideri Marmara ve Ege oluyor.

