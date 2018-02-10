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Spor

10 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13:30 Göztepe - Osmanlıspor 16:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor   19:00 Beşiktaş - Kardemir Karabükspor SPOR TOTO 1

10 Şubat 2018 12:36

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Göztepe - Osmanlıspor
16:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor  
19:00 Beşiktaş - Kardemir Karabükspor

SPOR TOTO 1. LİG
13:00 Boluspor - Grandmedical Manisaspor
13:00 Elazığspor - Denizlispor  
15:30 Çaykur Rizespor - Altınordu  

FENERBAHÇE
Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlanacak.

GALATASARAY
11:00 Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

AVRUPA LİGLERİ
15:00 Villarreal - Deportivo Alaves (Enes Ünal)
17:00 SPAL - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
17:30 Borussia Dortmund - Hamburg (Ömer Toprak - Nuri Şahin)
17:30 Hannover 96 - Freiburg (Çağlar Söyüncü)
18:00 Everton - Crystal Palace (Cenk Tosun)
20:30 Bayern Münih - Schalke 04 (Beşiktaş\'ın rakibi)

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarına devam edilecek.

BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Ligi-
13:00 Banvit - Demir İnşaat Büyükçekmece
15:15 İstanbul BBSK - Trabzonspor
17:00 Darüşşafaka - Muratbey Uşak
20:15 Galatasaray Odeabank - Pınar Karşıyaka

-Kadınlar EuroBasket-
19:30 Belarus - Türkiye 

JUDO
Denizli\'de düzenlenen Türkiye Gençler Judo Şampiyonası\'nın ikinci gününde kadınlarda; 52, 63 ve 70, erkeklerde ise 73 ve 81 kilo karşılaşmaları yapılacak.

VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
13:00 Maliye Piyango - Beşiktaş
14:00 Arkas Spor - Halkbank
14:00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik - Jeopark Kula Bld.
15:00 Fenerbahçe - İnegöl Bld.
16:00 Ziraat Bankası - Afyon Bld. Yüntaş
17:00 Galatasaray HDI Sigorta - İstanbul BBSK

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
14:00 Galatasaray - Halkbank

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SPOR TOTO SÜPER LİG 1330 GöztepeOsmanlıspor 1600 GençlerbirliğiTrabzonsporBeşiktaşKardemir Karabükspor SPOR TOTOLİG 1300 BolusporGrandmedical Manisaspor 1300 ElazığsporDenizlisporRizesporAltınorduBaşakşehir

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