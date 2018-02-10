10 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

13:30 Göztepe - Osmanlıspor

16:00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

19:00 Beşiktaş - Kardemir Karabükspor

SPOR TOTO 1. LİG

13:00 Boluspor - Grandmedical Manisaspor

13:00 Elazığspor - Denizlispor

15:30 Çaykur Rizespor - Altınordu

FENERBAHÇE

Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlanacak.

GALATASARAY

11:00 Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

AVRUPA LİGLERİ

15:00 Villarreal - Deportivo Alaves (Enes Ünal)

17:00 SPAL - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

17:30 Borussia Dortmund - Hamburg (Ömer Toprak - Nuri Şahin)

17:30 Hannover 96 - Freiburg (Çağlar Söyüncü)

18:00 Everton - Crystal Palace (Cenk Tosun)

20:30 Bayern Münih - Schalke 04 (Beşiktaş\'ın rakibi)

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarına devam edilecek.

BASKETBOL

-Tahincioğlu Basketbol Ligi-

13:00 Banvit - Demir İnşaat Büyükçekmece

15:15 İstanbul BBSK - Trabzonspor

17:00 Darüşşafaka - Muratbey Uşak

20:15 Galatasaray Odeabank - Pınar Karşıyaka

-Kadınlar EuroBasket-

19:30 Belarus - Türkiye

JUDO

Denizli\'de düzenlenen Türkiye Gençler Judo Şampiyonası\'nın ikinci gününde kadınlarda; 52, 63 ve 70, erkeklerde ise 73 ve 81 kilo karşılaşmaları yapılacak.

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

13:00 Maliye Piyango - Beşiktaş

14:00 Arkas Spor - Halkbank

14:00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik - Jeopark Kula Bld.

15:00 Fenerbahçe - İnegöl Bld.

16:00 Ziraat Bankası - Afyon Bld. Yüntaş

17:00 Galatasaray HDI Sigorta - İstanbul BBSK

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-

14:00 Galatasaray - Halkbank