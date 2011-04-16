10 soruda vizesiz Rusya

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Çocuklar da vizesiz ilk yolculardan

Rusya'ya turist olarak gelirken dikkat edilmesi gerekenler

Türkiye ile Rusya arasında vize uygulamasının kalkmasının ardından Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye vizesiz giriş yapan ilk Rus yolcular, uygulamadan duydukları mutluluğu Türkçe olarak “Çok güzel" ve İngilizce olarak da “Süper" diye dile getirdiler. Rusya'nın Ekaterinburg kentinden Atatürk Havalimanı'na gelen yolculardan turizmci Anna Kaysorova, uygulamayla ilgili düşüncelerini "Çok güzel, mutluyuz. Turizmin aynı zamanda eğitimini de yapıyorum. " sözleriyle dile getirdi. Rusya’dan gelen Türklerde işlerinin kolaylaşacağını söyleyerek uygulamadan duyduğu memnuniyeti ifade ettiler. Pasaportlarını basın mensuplarına gösteren Ruslar poz vermeyi de ihmal etmedi.Bu arada, Moskova'dan gelen yolcular arasında 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılacak Rusya ekibi de yer aldı. 22 kişilik çocuk grubu ellerinde Türk bayraklarını sallayarak “ Merhaba Türkiye" diye bağırdılar.Türkiye ve Rusya arasındaki vizesiz dolaşım dün gece saat 00:00’da başlarken, ilk vizesiz ülkeye giriş yapan THY mürettebatı oldu.Antalya ve İstanbul’dan dün gece arka arkaya Moskova’daki Şeremetyevo havalimamına inen THY uçaklarında yolcular her ihtimale karşı daha önce aldıkları vizelerle giriş yapınca, THY’nin İstanbul’dan kalkan ve 01:50’de Şeremetyevo Havaalanına iniş yapan uçağının kaptanı Cenk Olgun ve 8 kişilik mürettebatı başkent Moskova’da Rusya’ya vizesiz giren ilk kişiler oldu.Havaalanında THY seferiyle ilk vizesiz giriş yapanları karşılamak için gelen THY Rusya Temsilcisi Mefail Deribaş ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Konsolosluk Ataşesi Subutay Koç, ilk vizesiz giriş yapan Olgun ve mürettebatına çiçek verdi.Kaptan Olgun, uçak mürettebatlarının daha önce de vizesiz giriş yaptığını ancak sadece kendileri için havaalanında özel olarak ayırtılan bir yerde kalabildiklerini hatırlatarak, "Rusya’ya vizesiz giriş yapan ilk Türkler olmaktan mutluyuz. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Gümrükte hiç bir sorun yaşamadık. Pasaportlarımızı gösterip girdik. Daha önce sadece otelde kalabiliyorduk ama şimdi rahatlıkla çıkıp gezebileceğiz" diye konuştu.Antalya’dan hareket eden THY uçağıyla Moskova’ya gelen yaş meyve ve sebze ihracatı yapan Ali Kablan da, havaalanında bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, vizelerin kalkmasının imkansız olduğuna inandığı için vizesini daha önceden aldığını belirterek, pasaport kontrolünde vizeli veya vizesiz mi gireceğini sorduklarını, kendisinin de vizeli girişi tercih ettiğini ifade etti.Kablan, işlerini kontrol edip gideceğini ancak vizesiz dönemin başlamasıyla artık Rusya’ya gidiş gelişlerinin çok daha rahat olacağını, bürokratik sorunlarla uğraşmaktan kurtulacağını ifade etti.THY Rusya Temsilcisi Deribaş da yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinde tarihi bir gün yaşandığını belirterek, vatandaşlar açısından çok büyük kolaylık sağlayacak vizesiz giriş sayesinde halkların birbirini daha iyi tanıyacağını söyledi.Türkiye’den isteyen bir kişinin sabah erken saatte karar vermesi halinde hemen Rusya’ya gitmek üzere yola çıkıp akşama evine dönebileceğine dikkat çeken Deribaş, THY’nin sadece İstanbul-Moskova arasında günde 5 seferi olduğunu ve insanların Rusya’ya Ankara-İstanbul arasında seyahat etmiş gibi olacağını kaydetti.Deribaş, vizesiz dolaşımın başlamasından sonraki tarihlerdeki ileri rezervasyonlarda geçmişe kıyasla yüzde 15-20 arasında bir artışın olduğunu da sözlerine ekledi.Konsolosluk Ataşesi Koç Rusya’ya vizesiz seyahat edecek vatandaşların pasaportlarının eski ve yıpranmamış olmasına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, 7 iş gününden fazla turist olarak kalacakların "registratsiya" adı verilen kayıt işlemini mutlaka yaptırmaları uyarısında bulundu.Koç, Türkiye’ye giden Rus vatandaşları için ise yeni bir kolaylık sağlandığını belirterek, uzun süreli kalmak isteyen Rus vatandaşlarının il emniyet müdürlüklerinin yabancılar şubesinden yılda bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylık ikametgah izni alabileceğini söyledi.Rus vatandaşları daha önce sınırda 20 dolar ödeyerek 2 aylık vize alabiliyordu ancak vizesiz dönem başlayınca tek girişte en fazla 30 gün kalma zorunluluğu Türkiye’de özellikle yazlık kiralayan veya bir aydan daha fazla kalan Rus vatandaşları arasında sıkıntıya neden olmuştu.Türkiye ve Rusya arasında varılan anlaşmaya göre iki ülke vatandaşları, turistik amaçla yapacakları vizesiz girişlerde tek girişte aralıksız 30 günden, 6 ay içinde ise 90 günden fazla kalamayacak.Rusya’ya turistik seyahat yapacak olan Türk vatandaşlarının pasaportlarının geçerlilik süresinin en az 6 ay olması, herhangi bir yerinde yırtık veya çok eski olmaması gerekiyor.Türk vatandaşlarının uçakta verilecek göçmen kartının iki tarafını da Latin harflerle doldurduktan sonra, pasaport kontrolündeki görevliye vermesi gerekiyor. Görevli memur göçmen kartının bir tarafını yırtıktan sonra, diğer tarafını mühürleyip seyahat eden kişiye verecek.Turist olarak gelen vatandaşın, bu göçmen kartını pasaportu kadar dikkatli saklaması ve ülkeden ayrılırken yine pasaport kontrolü yapan memura sunması gerekiyor.Rusya’ya turist olarak gelecek Türk vatandaşlarının dikkat etmesi gereken diğer konuyu da Rusça’da "Registratsiya" olarak bilinen kayıt işlemi oluşturuyor. Yasaya, göre ülkeye giriş yapan her yabancının polise 3 iş günü içinde kayıt yaptırması gerekiyor.Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Türk vatandaşları için kayıt işlemini 7 iş gününe çıkardığı için daha fazla kalacak kişilerin bu işlemi kaldıkları otel görevlisine, otelde kalmıyorlarsa misafiri olduğu kişinin evinin yakınındaki polis karakoluna mutlaka yaptırması gerekiyor.Rusya’da 7 iş gününden fazla kaldığı halde kayıt yaptırmayanlar polis kontrolü sırasında tespit edilmeleri halinde sınır dışı edilme ve Rusya’ya tekrar girememe tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.Vizesiz dolaşımın başlamasının ardından Türkiye’den Rusya’ya gelecek turist sayısının en az 3 kat artacağı öngörüsünde bulunan THY, İstanbul-Moskova sefer sayısını haftada 5’e yükseltti.Yetkililer, bazı firmaların işçileri turist gibi getirip Rusya’da çalıştırmak isteyebileceğine dikkati çekerek, buraya çalışmak için gelenlerin mutlaka çalışma vizesiyle gelmeleri, aksi takdirde son derece zor duruma düşebilecekleri uyarısında bulundular.