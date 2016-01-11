10 soruda Almanya'da toplu taciz skandalı



- Yılbaşı gecesi Köln'de ne yaşandı?

Polisin verilerine göre yılbaşı gecesi küçük, farklı gruplardan oluşan bin kadar erkek genç kadınlara cinsel tacizde bulundu. Yılbaşı gecesi 90 kadar kadın taciz şikayetiyle polise başvurdu. Şikayetler yılbaşı gecesinin devamında da sürdü. Köln polisi, pazar gününe kadar 516 şikayet başvurusunun yapıldığını açıkladı. Şikayetlerin yüzde 40'ı hakkında da savcılık cincel taciz suçlamasıyla soruşturma başlattı.

- Cinsel taciz olayının failleri kimler?

Köln emniyetinin kayıtlarına göre zanlı listesinin büyük bir bölümünü Kuzey Afrika kökenli erkekler oluşturuyor. Bunların önemli bir bölümü de Almanya'ya sığınma talebinde bulunan ve Almanya'da kaçak olarak yaşayan kişiler. Olayın mağduru kadınlar ve görgü tanıkları da faillerin Kuzey Afrika ve Arap kökenli olduklarını söylüyor.

- Soruşturma hangi aşamada?

Soruşturma ekiplerinin listesinde tam olarak kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor. Ancak polis yılbaşı gecesi taciz olayına karıştığı sanılan 32 kişiyi tespit ederken, 19 kişinin de ismini açıkladı. Şüpheliler arasında 9 Cezayirli, 8 Faslı, 5 İranlı, 4 Suriyeli, 1 Iraklı, 1 Sırp, 1 Amerikalı ve 3 Alman vatandaşı bulunuyor. Şüphelilerin şimdiye kadar başka bir cinsel taciz olayına karıştığının tespit edilmediği belirtiliyor.

- Kimler yakalandı?

Şüphelilerin hepsi henüz yakalanmadı. Polisin hafta sonu Gütersloh kentinde cep telefonu hırsızlığı ile ilgili olarak 19 yaşında bir şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi. Yakalanan kişinin sabıkalı olduğu belirtiliyor. Cinsel taciz olayıyla ilgili daha önce gözaltına 2 kişi ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Başka şehirler de benzer olaylar yaşandı mı?

Köln'ün yanı sıra Düsseldorf ve Hamburg kentlerinde de yılbaşı gecesi çok sayıda kadının polise cinsel taciz şikayeti ile başvurduğu belirtiliyor.

- Organize suç mu?

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Köln'de yeni yıl kutlamalarında kadınların maruz kaldığı cinsel tacizlerin organize ve önceden kararlaştırılmış olduğunu söyledi. Maas, "Böyle bir çete suç işlemek için buluşuyorsa, bir şekilde planlı olmalı" dedi. Adalet Bakanı saldırganların özellikle belirli bir tarih ve insan kalabalığı aradığından şüphelenildiğini de belirtti.

- Polis neden eleştiriliyor?

Köln polisi yılbaşı gecesi yeterince güvenlik önlemi almamakla eleştiriliyor. Köln’de yılbaşı gecesi yaşanan toplu taciz skandalının ardından Köln Emniyet Müdürü görevden alındı. Görevden alınan Wolfgang Albers ise görevden uzaklaştırılmasını anlayışla karşıladığını belirterek yaşanan olayların ardından kendisi ve tutumuyla ilgili kamuoyundaki tartışmaların polisin işini güçleştirip yavaşlatabileceğini söyledi.

- Siyasi sonuçları ne oldu?

Failler arasında sığınmacıların da bulunması Alman hükümetinin mülteci politikasına tartışmaya açtı. Başbakan Angela Merkel üzerindeki baskı artarken sığınmacı kabullerinin durdurulmasını isteyenlerin sayısı da arttı. Eleştirilerin artmasının ardından Alman hükümeti de iltica sürecini zorlaştıran adımlar atmaya hazırlanıyor.

- Alman kamuoyunun olaya bakışı nasıl?

RTL televizyonu için Forsa araştırma şirketinin yaptığı ankete göre Köln'deki taciz olayının zanlılarının yabancı olması, Almanların yabancılara bakışını değiştirmedi. Ankete katılanların yüzde 60'ı görüşünde bir değişiklik olmadığını, yüzde 37'si ise yabancılara karşı daha eleştirel ve olumsuz baktığını dile getirdi.

- Köln'de yılbaşı gecesinin ardından durum nasıl?

Yılbaşı gecesi toplu taciz olaylarına sahne olan Almanya'nın Köln şehrinde çok sayıda yabancı saldırıya uğrayarak yaralandı.