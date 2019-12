10 soruda akıllı kimlik kartı

Bolu’da pilot uygulamasına başlanan akıllı kimlik kartı sayesinde, önce nüfus cüzdanı, sağlık karnesi, ehliyet ve vergi kimlik kartı tek bir kartta toplanacak. Sisteme yeni özelliklerin eklenmesiyle, her türlü bürokratik işlemi internet üzerinden de yapabileceğiz





Akıllı kimlik kartı nedir?

Akıllı kart, üzerindeki çip aracılığıyla her türlü bilgiyi saklayabilen ve elektronik aletler vasıtasıyla bu bilgileri hedeflenen ağa taşıyabilen bir sistem. Kredi kartlarındaki sistemin bir benzerinin nüfus cüzdanlarına uyarlanması olarak da özetlenebilir.



Çipte hangi bilgiler yer alacak?

Kart üzerindeki çip sayesinde nüfus cüzdanı, sağlık karnesi, ehliyet ve vergi kimlik kartı tek bir kartta toplanıyor. Kredi kartı büyüklüğündeki kimlik kartlarında, sahibinin fotoğraf ve parmak izi gibi bilgiler yer alacak. Kişiye özel güvenlik bilgileri bununla da kalmayıp, bir sonraki aşamada çipli kartlarda vatandaşların damar izleri de bulunacak. Tek parmaktan alınacak damar izi sayesinde, kartın kötüye kullanımının önüne geçilmesi planlanıyor. Kartta taşınacak tüm kişisel bilgiler, ayrıca merkezi veri tabanı üzerinde de tutulacak.



Somut olarak hayatımızda ne değişecek?

Vatandaşların tek kart ile tüm kamu kurumlarından hizmet almasını hedefleyen akıllı kimlik, öncelikle sağlık sektöründe kullanılacak. İnsanlar sağlık karnesi kullanmadan hastaneye gidecek ve tedavi olabilecek. İlaç almak için gidilen eczanede de bu kimlik kartı kullanılacak. Doktor, hastaya vereceği ilacı elektronik kartın üstüne işleyecek. Hasta bu kartla eczaneden ilacını alacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu parayı ödeyecek.



Akıllı kart doktorların işine de yarayacak mı?

Doktorlar, kart sahibinin geçirdiği son 10 hastalık ve uygulanan tedavileri anında öğrenebilecek.



Devlet dairelerindeki kuyruklar azalacak mı?

Uygulamanın geliştirilmesinin ardından, internet üzerinden yapılabilen her türlü vatandaşlık işlemi, bu kart ile yapılabilecek. Yani devlet dairelerindeki kuyruklar azalacak, çoğu işlem devlet kurumlarındaki bankamatik benzeri otomatlardan yapılabilecek.



Bolu’daki pilot çalışma şu anda ne aşamada?

Bolu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri şu ana kadar 3 bin kişiye akıllı kimlik kartı dağıttı. Ayrıca ildeki 68 eczaneden 53’üne ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nin dört polikliniğine sistem için gerekli cihazlar kuruldu. Bolu’da yılsonuna kadar 10 bin kart dağıtılacak ve işlemler test edilecek. 2010 yılına kadar il genelindeki 300 bin kişiye daha kart verilecek.



Uygulama ne zaman Türkiye genelini kapsayacak?

Projenin başarıyla yürütülmesi halinde, 2010’un ortalarında yurt genelinde kart dağıtımı için ihaleye çıkılacak.



Yolsuzluğu da engelleyebilecek mi?

Bu uygulamayla öncelikle sigorta kayıp ve kaçaklarının önüne geçilecek. Parmak izi uygulamasıyla sağlık karnesinin mükerrer kullanımı önlenecek, başkasının karnesiyle hizmet alma yolsuzluğu bitecek. Ayrıca organize şekilde yürütülen reçete ve sağlık karnesi yolsuzlukları da son bulacak.



Çipli kartlar güvenli mi?

Yeni kimlik kartları güvenlik açısından en son teknoloji kullanılarak ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilecek. Yeni kart taklit edilemeyecek, tahrip ya da tahrif edildiğinde değişikliğin tespit edilmesine imkân tanıyan güvenlik özellikleri olacak.



Bu sisteme gelecekte başka özellikler de eklenebilir mi?

Hazırlanan çipli kimlik sistemi yeni verilerin ve uygulamaların eklenmesine uygun. Yani yıllar içinde sisteme tapu, pasaport gibi istenilen her türlü bürokratik işlem dâhil edilebilecek.