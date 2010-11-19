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Dünya

10 SENTE ALIP 500 BİN DOLARA SATTI DALLAS (A.A)

19 Kasım 2010 11:21

-10 SENTE ALIP 500 BİN DOLARA SATTI DALLAS (A.A) - 19.11.2010 - ABD'de 1939 yılında 10 sente alınan çizgi roman 492 bin 937 dolara (yaklaşık 750 bin TL) satıldı. "The Batman" serisinin ilk baskılarından biri olan çizgi roman, Teksas eyaletinin Dallas kentinde Heritage Müzayede Evi'nin yaptığı açık artırmada, adının açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncu tarafından satın alındı. Romanın sahibi 84 yaşındaki Rober Irwin, kitabı 1939 yılının Mayıs ayında 13 yaşındayken aldığını ve gençliğinden beri sakladığı tek kitap olduğunu söyledi. Irwin, "Keşke başka bir kitabım daha olsaydı" dedi. Heritage, şubat ayında aynı çizgi romanın daha iyi korunmuş kopyasını 1 milyon 75 bin dolara satmıştı.

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