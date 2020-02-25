10 şehir hastanesinin 1 yıllık kira ve hizmet bedeli 10 milyar 415 milyon lira

Şehir hastanelerinin olağanüstü yüksek maliyetlerle şirketlere yaptırılıp işlettirildiği Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2020 yılı yatırım programıyla resmen ortaya çıktı.



2020 yılı resmi bütçesine göre Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir, Manisa, Ankara-Bilkent ve Bursa'da işletilen 10 şehir hastanesine devlet bütçesinden 5 milyar 615 milyon 757 bin lira kira bedeli, 4 milyar 799 milyon 162 bin lira da hizmet bedeli ödenecek.



13 bin 423 yatağa sahip bu hastanelere sadece 2020 yılında yapılacak ödeme toplamı 10 milyar 415 milyon lirayı bulacak.



Sözcü'nün haberine göre; aynı hastanelere kira ve hizmet bedeli adı altında gelecek yıl 16.8 milyar lira, 2022 yılında ise 22 milyar lira ödeme yapılacak. Böylece sadece 2018 yılından 2023 yılına kadarki 5 yıllık dönemde devletin bütçesinden 57.8 milyar lira çıkacak. Üstelik her yıl artan bu devasa ödemeler toplamda 25 yıl boyunca devam edecek.

Kaynaklar yetmeyince devlet kendisi yapmaya karar verdi

Şehir hastanelerinin kamu kaynaklarını yutacağı anlaşılınca kamu-özel işbirliği (KÖİ) yöntemiyle şehir hastanesi yapımından vazgeçildi.



Sağlık Bakanlığı, 10 şehir hastanesini bütçe kaynaklarıyla kendisi yapmaya karar verdi. Cumhurbaşkanlığı yayımladığı 2020 yılı yatırım programıyla Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, İstanbul ve Trabzon'a toplam 12 bin 400 yataklı 10 şehir hastanesi yapılacağını ve bu hastanelerin toplamda 10 milyar 95 milyon liraya mal olacağını resmen ilan etti.



Programa göre bu 10 hastaneye bu yıl yaklaşık 1 milyar lira bütçeden para aktarılacak ve 2023 yılında hepsi tamamlanacak.

"25 yılda 475 hastane yapacak kadar para ödeyeceğiz"

CHP Milletvekili Dr. Fikret Şahin, faaliyetteki 10 şehir hastanesine her yıl ödenen kira ve hizmet bedelleriyle devletin aslında her yıl 10 hastane birden yapabileceğinin resmen ortaya çıktığını söyledi.



Şehir hastaneleri yoluyla tüyü bitmemiş yetimin hakkının müteahhitlere ve dış finansman şirketlerine oluk oluk akıtıldığını belirten



Dr. Şahin, “Eğer bu yanlıştan dönülmezse KÖİ firmalarına 25 yılda 475 hastane yapabilecek kadar para ödemiş olacağız. Ancak elimizde 475 hastanemiz olmayacak, eskimiş 19 şehir hastanesi kalacak. Meclis'e verdiğimiz yasa teklifi yasalaştırılıp bu hastaneler acilen kamulaştırılmazsa yağma önlenemez” dedi.