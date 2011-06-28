-10 SANIĞA 5'ER KEZ MÜEBBET TARSUS (A.A) - 27.06.2011 - Mersin'in Tarsus ilçesinde kan davalı oldukları öne sürülen 5 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 10 sanık, 5'er kez müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Olay tarihinde yaşı küçük olan bir sanık ise, 5 kez 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tarsus Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 7 Nisan 2008 tarihinde aralarında kan davası olan beş kişiden 4'ünü çay bahçesinde, birini ise sokak ortasında tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan 11 sanık hazır bulundu. Zanlılar, savunmalarında, daha önceki savunmalarını tekrar ederek, mahkemenin vereceği karara saygı duyduklarını belirttiler. Mahkeme heyeti duruşma sonunda, zanlılar Necat İnce, Veysi İnce, Mehmet İnce, Ali İnce, Abdullah İnce, Akif İnce, Mahmut İnce, Mevlüt İnce, Mehmet İnce ve Kasım İrken'i ''planlı olarak kasten adam öldürmek'' suçlarından 5'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Olay tarihinde yaşı küçük olan R.İ, 5 kez 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık İ.G. ise beraat etti. Hakkında yakalama emri bulunan S.İ'nin ise yakalama kararının devamı yönünde karar verildi. 7 Nisan 2008 günü Tarsus Şehit Kerim Mahallesi'nde eski buğday pazarının bulunduğu yerdeki açık alanda bulunan kahvehanede oturan Ahmet, İzzettin, Bahri ve Recep İkilik kardeşler çapraz ateş edilerek, Abidin İkilik ise aynı gün Abdi İpekçi Caddesi üzerinde tabancayla vurularak öldürülmüştü.