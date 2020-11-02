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10 saat sonra kurtarılmıştı; 15 yaşındaki Günay Özışık’ın enkaz altından çektiği video ortaya çıktı

02 Kasım 2020 15:23

İzmir’deki 6,9 büyüklüğünde depremden 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık’ın enkaz altında çektiği video ortaya çıktı.

Meslek Lisesi Veterinerlik Bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Günay Özışık, enkazdan kendisinden önce kurtarılan kuzenine ''Buradayım Ahmet, beni kurtarsınlar. Ben de varım'' diye seslendi.

Deprem anında oğlunu aradığı için telefonunun elinde olduğunu anlatan anne Olcan Özışık ''Telefonu şarja takınca bulduk görüntüleri. Videolar çekmiş, bana sesli mesajlar bırakmış telefonda. Şükürler olsun şu an iyi. Bacaklarını, böbreklerini kurtarmaya çalışıyor doktorlar'' diye konuştu.

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