10 Ocak'tan bu yana yeraltında mahsur kalan Çinli maden işçilerinin bir bölümünün yaşadığı tespit edildi

T24 Dış Haberler

Çin'in doğusundaki bir maden ocağında geçen hafta meydana gelen patlamanın ardından yeraltına mahsur kalan maden işçilerinin bir bölümünün hâlâ hayatta olduğu ortaya çıktı.

Şantung'daki Huşan altın madeninde mahsur kalan işçilerin arama kurtarma görevlilerine bir not ulaştırmayı başardığı belirtildi.

Çin devlet haber ajansı Xinhua, notta ne yazdığıyla ilgili detay paylaşmadı. İlgili haberde madene sarkıtılan ipleri işçilerin çektiğinin hissedildiği belirtildi.

Xinhua'nın aktardığına göre 10 Ocak'taki patlamadan madendeki 22 işçiden en az 12'si kurtuldu. Diğer 10 işçinin akıbetinin bilinmediği belirtildi.

10 Ocak'ta meydana gelen patlama, olaydan 30 saat sonrasına kadar duyurulmamıştı. Bu sebeple iki yerel yetkili görevden alındı.