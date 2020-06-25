10 numaranın yeni adayı Hakan Çalhanoğlu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim AC Milan'dan ayrılacağının sinyalini veren Hakan Çalhanoğlu’nun transferini çok istiyor. Younes Belhanda’dan gelecek para milli yıldız için harcanacak.



Belhanda, sarı-kırmızılılarda devam etmek istese de yönetimin Faslı futbolcuyu iyi bir rakama elden çıkarmaya çalıştığı biliniyor. Ve yerine düşünülen yeni 10 numara da belli oldu: Hakan Çalhanoğlu.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Fatih Terim, milli takıma ilk kez kendisinin aldığı oyuncunun transferini istiyordu. Oyuncunun da Milan'dan ayrılık yönünde ışık yakması üzerine Cimbom, vakit kaybetmeden devreye girdi.



Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, Milan'ın 2021'de bitecek kontratını uzatmak için kendileriyle görüşmediğini, oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'ni hedeflediğini açıkladı.



Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadronun iskeletini Hakan Çalhanoğlu'nun üzerine kurmayı planlayan Terim de transfere onay verdi.



Belhanda'nın satılmasıyla oluşacak bonservis ve maaş bütçesi milli yıldıza aktarılacak.