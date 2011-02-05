-''10 NUMARALI YAĞ''A REKOR CEZA ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Son yıllarda ülke çapında özellikle kamyon ve otobüs gibi araçlarda kullanımı giderek yaygınlaşarak büyük bir vergi kaybı ile çevre tahribatına sebep olan ''10 numaralı yağ'' kullanımına yönelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından sert tedbirler alındı. Yolda akaryakıt olarak yağ satanlara bu yıl için belirlenen 739 bin 666 TL ceza uygulanacak. Kurulun geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda karara bağlanan kapsamlı düzenlemeye göre, akaryakıt haricinde kalan solvent, madeni ve baz yağlar, asfalt, solvent nafta gibi petrol ürünleri ile atık yağlar, atık solventler, bitkisel atık yağlar ve bunların geri kazanımı sonucu elde edilen ürünler akaryakıt olarak satışa arz edilemeyecek ve satılamayacak. Bu ürünler akaryakıt olarak bulundurulamayacak, satın alınamayacak ve kullanılamayacak. Yapılacak denetimlerde satılan madeni yağın üreticisinin tespit edilemediği durumlarda, 30 gün içerisinde üreticisine veya ürünü tedarik ettiği gerçek veya tüzel kişiye ait isim, fatura, adres gibi bilgileri yazılı olarak Kuruma veya Kurum adına denetim yapmakla yetkili kişilere beyan etmeyen kişiler madeni yağ üreticisi olarak kabul edilecek. -YOLDA YAĞ SATANA 739,6 BİN LİRA CEZA- Böylece madeni yağ lisansı olmadan satış yapan bu kişiler hakkında Kanunun ilgili maddesi uyarınca işlem yapılacak. Bu hüküm gereği yolda akaryakıt olarak yağ satanlara bu yıl için belirlenen 739 bin 666 TL ceza uygulanacak. Madeni yağ üreticileri ve ithalatçıları piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağların amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde öncelikli olarak bu durumu Kuruma bildirmekle yükümlü kılındı. Söz konusu hüküm gereği madeni yağ üreticileri ürünlerini sattıkları kişilerin eylemlerinden, bir başka değişle akaryakıt olarak satılan ürünlerinden sorumlu olacak ve EPDK bu kişilere cezai işlem uygulayacak. EPDK madeni yağların piyasada izlenebilirliğinin sağlanabilmesi, akaryakıt olarak kullanımının engellenmesi amacıyla madeni yağların, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına sahip yerlerin dışında satışını da yasakladı.