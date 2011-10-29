10 numara yağda yeni adres İkitelli

T24 - Araçları canlı bombaya dönüştüren 10 numara yağda ikinci perde: Yağ satan dükkânlar 21 kez mühürlendi, ancak halen faaliyetteler. Üstelik yeni adres de İkitelli.









Yasak olmasına rağmen maliyetinin düşük olması nedeniyle özellikle yolcu otobüslerinde yaygın olarak kullanıldığı belirtilen 10 numara yağ skandalının ardı arkası gelmiyor. Radikal’in dün manşetten duyurduğu ‘10 Numara Rezalet’ haberinin ardından 10 numara yağ satışının uzun zamandır sürdüğü ve Esenler Otogarı ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Üstelik yeni adres İkitelli.



Konuyla ilgili olarak Radikal’e açıklama yapan Avrasya Terminal İşletmeleri yetkilileri, yağ satan dükkânların şimdiye kadar 21 defa mühürlendiğini ifade ettiler. Ancak satıcılar mühürlerin kaldırılmasından sonra da her defasında faaliyetlerine devam etti. Bina yönetiminin yağ satışı yapan dükkânların kaldırılması için İstanbul Valiliği ve İstanbul Belediye Başkanlığı’na müracaatta bulunduklarını belirten yetkililer, herhangi bir yaptırım güçleri olmadığı gerekçesiyle müdahale edemediklerini öne sürdüler.

Yağları boşalttılar



Radikal’in gündeme getirdiği, Esenler Otogarı’nın alt katındaki yağ satıcıları ise dün depolarındaki yağları boşaltarak farklı yerlere aktardı. Görgü tanıklarının ifadesine göre yağ arayışı içindeki otobüs şoförleri satış için İkitelli’deki bazı noktalara sevk edildi. Yağ satıcılarının bir bölümü de ellerindeki malzemeleri arka taraflarda yer alan küçük odalara aktardı. Otobüs şoförleri ise yağları herkesin kullandığı itirafında bulunarak, otogarın altını adres gösterdiler.

Satışı çılgınca sürüyor

Erol Metin (PETDER Genel Sekreteri)

Alınan tedbirlere rağmen bu işin çılgınca devam ediyor olması üzerinde durmamız gerek en önemli nokta. Ne yazık ki lisans almış tesisler tarafından da bu işler yapılıyor. Firmalar bu yağı kullanmakla sadece çevreye, ekonomiye zarar vermekle kalmıyor, insan hayatına da kastediyorlar. Esenler Otogar’ının dibinde 2 yıldır 10 numara yağ satışı yapılıyor. Siz de çok iyi bir zamanlamayla bu haberi manşetten duyurdunuz.

Yüksek fiyat tetikliyor

Mehmet Erdoğan (TOFED Başkanı)

10 numara yağ satıcılarıyla ilgili biz de aylardır mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu satışlar hem can kayıplarına hem de haksız rekabete neden oluyor. Taşıyıcılar, mazot fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle maliyetleri düşürmek için her türlü arayışın içine giriyor. Konuyu sadece Esenler Otogarı’na indirgemenin doğru olmayacağını düşünüyorum. Şehirlerarası pek çok yolda, insanlar yol kenarına kurdukları tezgâhlarda kaçak yağ satışı yapmaya devam ediyorlar.

(Radikal - Fatih Yağmur)





