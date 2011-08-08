T24 LogoT24 Logo
Spor

10 NUMARA BEBE'NİN İSTANBUL (A.A)

08 Ağustos 2011 21:05

-10 NUMARA BEBE'NİN İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - Beşiktaş'ta futbolcuların yeni sezonda giyeceği formaların numaraları belirlendi. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda 10 numaralı formayı yeni transfer Bebe giyecek. Siyah-beyazlı futbolcuların yeni sezonda giyecekleri forma numaraları şöyle: Rüştü Reçber 1, Cenk Gönen 99, Umut Kaya 90, İsmail Köybaşı 3, Ekrem Dağ 17, İbrahim Toraman 5, Atınç Nukan 93, Egemen Korkmaz 55, Ersan Gülüm 22, Necip Uysal 18, Mehmet Aurelio 15, Mustafa Pektemek 11, Mehmet Akyüz 19, Muhammed Demirci 80, Veli Kavlak 8, Tanju Kayhan 66, Burak Kaplan 21, Sidnei 27, Fabian Ernst 28, Guti Hernandez 14, Hugo Almeida 9, Bebe 10, Simao Sabrosa 20, Manuel Fernandes 4, Ricardo Quaresma 7, Roberto Hilbert 13, Tomas Sivok 6, Holosko 23

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24