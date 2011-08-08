-10 NUMARA BEBE'NİN İSTANBUL (A.A) - 08.08.2011 - Beşiktaş'ta futbolcuların yeni sezonda giyeceği formaların numaraları belirlendi. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda 10 numaralı formayı yeni transfer Bebe giyecek. Siyah-beyazlı futbolcuların yeni sezonda giyecekleri forma numaraları şöyle: Rüştü Reçber 1, Cenk Gönen 99, Umut Kaya 90, İsmail Köybaşı 3, Ekrem Dağ 17, İbrahim Toraman 5, Atınç Nukan 93, Egemen Korkmaz 55, Ersan Gülüm 22, Necip Uysal 18, Mehmet Aurelio 15, Mustafa Pektemek 11, Mehmet Akyüz 19, Muhammed Demirci 80, Veli Kavlak 8, Tanju Kayhan 66, Burak Kaplan 21, Sidnei 27, Fabian Ernst 28, Guti Hernandez 14, Hugo Almeida 9, Bebe 10, Simao Sabrosa 20, Manuel Fernandes 4, Ricardo Quaresma 7, Roberto Hilbert 13, Tomas Sivok 6, Holosko 23