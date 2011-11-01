'10 Numara' baskın yapıldı



T24 - Esenler’deki Büyük İstanbul Otogarı’nda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere kaçak ‘10 numara’ yağ satışının yapıldığı depoya baskın yapıldı. Üç kişi gözaltına alınırken, 201 teneke içinde 2 bin 710 litre ‘10 numara yağ’ ele geçirildi.



Radikal gazetesi 28 Ekim’de ‘10 numara rezalet’ başlığıyla duyurduğu manşet haberinde her gün 120 bin kişinin geçtiği, 1650 otobüsün çıkış yaptığı, binlerce insanın çalıştığı İstanbul Büyük Otogarı’ndaki ‘10 numara rezalete’ dikkat çekmişti. Otogarın bodrum katında kurulan seyyar istasyonda otobüslerin deposuna satışı ve kullanımı yasak olan ‘10 numara’ yağın yakıt olarak doldurulduğu fotoğraflarıyla birlikte haberde yer almıştı.





Mali polis takipteydi





İstanbul Mali Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Bürosu ekiplerinin de bir süredir takibinde olan ve otobüs firmalarına yağı sattığı saptanan Öztürk Ticaret’e baskın düzenlendi. Baskında 201 teneke içerisinde 2 bin 710 litre ‘10 numara yağa’ el konuldu.



Öztürk Ticaret’in sahibi otogar işletmecisi Galip Öztürk’ün uzaktan akrabası olduğu belirtilen Hüseyin Öztürk’le Murat Turan ve Niyazi Hızel gözaltına alındı. Baskın sırasında, deposuna 10 numara yağ dolduran bir otobüse el konarak depoyu boşaltmak için harekete geçti. Ancak mevzuat gereğince, otobüsün yolcularıyla birlikte şehirlerarası yolculuğa çıkmasına izin verildi.







ÖTV artışı da engellemedi





Son yıllarda şehirlerarası yolcu otobüslerinin depolarında meydana gelen patlamalar ve çıkan yangınlarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesi üzerine 10 numara yağın akaryakıt olarak kullanılması tartışmalara neden olmuştu.



Bu yağın kullanılmasının önlenmesi için Maliye Bakanlığı geçen haftalarda 0,3000 TL/Kg olan Özel Tüketim Vergi (ÖTV) tutarını, baz yağ/madeni yağların normal teslimlerindeki vergi tutarlarına paralel olarak 1,0560 TL/kilograma çıkarmıştı. Motorinin litre fiyatının 3.8 litre olması yine de şehirlerarası yolcu otobüslerinin litre fiyatı 2.2 TL’ye mal olan 10 numara yağa yönelmesini engellemedi.



Rakamlarla Büyük İstanbul Garı

1650 Günlük çıkış yapan otobüs sayısı.

324 Otobüs işletme sayısı.

6 bin Çalışan personel sayısı.

600 bin Günlük yolcu kapasitesi.

120 bin Günlük insan hareketi.









