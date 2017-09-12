10 milyoncu kimlik sahibine verildi

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında 10 milyoncu kişi olan 5 çocuk babası çiftçi Mehmet Kılıç\'ın yeni kimlik kartı teslimi için tören düzenlendi. Törende konuşan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yapılan pasaport ve ehliyet işlemlerinin 2018 yılı başından itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında 10 milyoncu kişi için GAP Araştırma Enstitüsü Merkezi\'nde tören düzenlendi. Yeni kimlik çıkartmak için 25 Ağustos tarihinde başvuran 10 milyonuncu isim olan Mehmet Kılıç\'a kimliğinin verilmesi için düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, Ak Parti milletvekili Mehmet Ali Cevheri katıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, şu ana kadar 10 milyon kişiye yeni kimliklerinin verildiğini anlatırken şöyle dedi:

\"Şu ana kadar üretilen kimlik kartı sayısı 10 milyonu buldu. Artık buna nüfus cüzdanı demiyoruz. Türkiye Cumhuriyetti kimlik kartı diyoruz. 10 milyoncu kart 25 Ağustos 2017 tarihinde sistemimizden geçti. Bunun bir hatırası olsun istedik ve Şanlıurfa\'da müracaatı yapan Mehmet Kılıç\'a törenle kimliğini veriyoruz.\"

Sinan Güner, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen pasaport ve ehliyet işlemlerinin de önümüzdeki yıldan itibaren kendilerince yapılacağını kaydetti. Konuşmaların ardından Mehmet Kılıç\'ın kimliği teslim edildi.

NUFÜS MÜDÜRLÜKLERİNDE YOĞUNLUK

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Şanlıurfa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü\'nde, çipli kimlik kartı başvurularının başlaması yoğunluğuna neden oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü\'ne gelen çok sayıda vatandaş, kimlik kartı başvurusu ve adres bildirimi için uzun kuyruk oluşturdu.

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