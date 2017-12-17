10 milyon lira dolandıran eski TRT sekreteri yakalandı

TRT’de nüfuzunu kullanarak insanları dolandıran eski sekreter Aysun E. polisin yaptığı takip sonucu sevgilisinin Edirne Keşan'daki evinde yakalandı. Yakalanan eski sekreter Aysun E. ve isimlerini deşifre ettiği zanlıların, TRT’de bazı yöneticilerin imzasını taklit ederek düzenlenen kantin ihalesinden ve olmayan arsaların satışından kâr payı verileceği vaadiyle 40 kişiden 10 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, TRT’de, 2 yıl önce taşeron firma üzerinden sekreter olarak çalışmaya başlayan Aysun E.’nin vurgunu, TRT çalışanları ve vatandaşların şikâyetiyle ortaya çıktı. Sekreterlik yaptığı TRT’de 2 yöneticinin kaşelerini kullanan Aysun E.’nin, hayali ihaleyle TRT’nin kantinini yıllık 800 bin lira karşılığı kiraya verdiği tespit edildi.

Sahte ihaleyle kiraladığı kantinden kâr payı dağıtma vaadiyle TRT çalışanlarından da para topladı. Yetmedi, arsa alım satımı yoluyla yüksek kazanç vaat ederek, hem TRT çalışanlarından hem de vatandaşlardan farklı tutarlarda paralar aldı. Topladığı paraları geri ödememesi sonucu patlak veren skandal üzerine TRT inceleme başlattı. Ancak kurum ile ilişiği kesilen Aysun E. kayıplara karıştı. Mağdur olan TRT çalışanlarının ve vatandaşların şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kocası tutuklandı

Olayın gündeme gelmesinin ardından, Aysun E. tarafından dolandırıldığını iddia eden birçok kişi savcılığa başvurdu. Aralarında polisler, bürokratlar ve bazı TRT çalışanlarının da olduğu yaklaşık 40 kişi, dosyada müşteki olarak yer aldı. Belgeler üzerinden yapılan incelemeler, Aysun E.’nin 10 milyon liralık vurgun yaptığını ortaya koydu. Ancak tüm işlemlerin sahte olması nedeniyle TRT’nin kurumsal olarak herhangi bir zararının söz konusu olmadığı belirlendi. Aysun E.’nin dolandırıcılık çarkında yer aldığı değerlendirilen polis kocası da soruşturma kapsamında tutuklandı.

Takibin ardından yakalandı

Savcılığın talimatı ile polis, Aysun E.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ankara polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu Edirne Keşan’da olduğu tespit edilen Aysun E.’nin bulunduğu adrese operasyon yapıldı. Aysun E., sevgilisi olduğu iddia edilen kişiye ait evde gözaltına alınıp Ankara’ya götürüldü.

'En çok ben mağdur oldum'

İşin gerçek yüzünü anladıktan sonra bu kişilerle çalışmak istemediğini söyleyip savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu öne süren Aysun E., “Bu kişiler (birlikte iş yaptığı zanlılar), ifade verdikten sonra beni ve çocuğumu tehdit ettiler. Evime baskın yaptılar. Bir süre gözükmedim. Teslim olmama nedenim çok ciddi tehdit almamdır. Çünkü işin içinde polisler de vardı. Polisler de kantin ve arsa ihalesine dahil oldu. Ben bu şekilde çok sayıda kişinin parasını alıp kâr payı verdim. Bu olayda en çok ben mağdur oldum. Bende hiç para yok. (3 kişinin ismini saydıktan sonra) Paralar onlarda toplanıyordu. Parayı verenler hep beni bildi, çok tehdit aldım, o yüzden kaçtım, pişmanım” dedi.

Aysun E., ‘1 numara’ olarak belirtiği kişiden başlayarak, dolandırıcılık çarkında yer alanları isim isim deşifre etti. Bunlar arasında kendisi ile aynı dönemde TRT’de taşeron olarak çalışan bazı isimlerin de olduğunu söyledi. Savcılık, Aysun E.’nin isimlerini verdiği şüpheliler hakkında gözaltı kararı aldı.

İki yöntemle vurgun

AYSUN E., savcılıkta vurgun çarkını anlattı. Aysun E. ve diğer zanlılar, iki yolla vurgun yaptı. Gerçek değerinin çok üzerinde gösterilen ya da hayali arsaların satışından kâr payı dağıtılacağı vaadiyle çok sayıda kişiden binlerce lira para toplandı. Zanlılar, ikinci vurgunu sözde TRT kantini ihalesi üzerinden yaptı. TRT’nin bazı yöneticilerinin imzasını taklit ederek düzenlenen sahte belgelerle kantin ihalesi yapılmış gibi gösterilerek, ihaleden kâr payı dağıtılacağı vaadiyle de birçok kişiden para toplandı.

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