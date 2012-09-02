10 milyon KGS nasıl değişecek?

KGS gişeleri önünde oluşan trafiğe çözüm olması beklenen Hızlı Geçiş Sismeti (HGS) 10 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek. 17 Eylül’de uygulamaya geçilecek sistem 10 milyon KGS kartını ve 700 gişeyi kapsayacak. 5 liraya ulaşılacak olan HGS etiketlerinin 60 liralık OGS’ye de rakip olması bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere otoyol ve köprü geçişlerinde trafiğin akışını yavaşlatan Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) 17 Eylül’de yerini Hızlı Geçiş Sistemi’ne (HGS) bırakacak. 10 milyon KGS’nin değişeceği sisteme 10 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Sistemin değişmesinin en önemli nedenlerinden biri ise KGS gişeleri önünde kartı olmayan sürücülerin otomobilden inip arkada bekleyenlerden kart istemesiyle oluşan trafiğin önüne geçmek.

İstanbul başta olmak üzere otoyol ve köprü geçişlerinde trafiğin akışını yavaşlatan KGS tamamen bitecek. Bunun yerini HGS alacak. PTT ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan yeni sistemi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tanıtacak. HGS, vatandaşın fiyatının yüksek olması nedeniyle fazla ilgi göstermediği OGS’ye de rakip olacak. 5 banka tarafından 40 ila 60 liraya satılan OGS’nin yerini 5 liraya satılan etiketler alacak. Cihazın içinde bir çip olacak ve çipe sürücü ve araç bilgileri yüklenecek. PTT şubelerinden alınabilecek olan HGS’ler yine PTT şubeleri başta olmak üzere benzin istasyonları, marketler hatta bakkallar da bile doldurulabilecek.



6 ay içinde tamamlanacak



İlk olarak İzmir’i Aydın ve Çeşme’ye bağlayan otoyollarda test edilen sistemde, 5 liraya alınacak etiketleri arabaların ön camına yapıştırmak yeterli olacak. Kartlar, gişe geçişleri sırasında aracı algılayarak, ücret tahsil edilecek. 500 civarındaki KGS gişeleri HGS’ye dönüşecek. Sisteme geçiş 6 ay içinde tamamlanacak.



Trafikte kontör bitti



HGS projesini geliştiren Cyclops Teknoloji A.Ş İş Geliştirme ve Satış Müdürü Erhan Ark, “OGS ve KGS devreye alınarak, karayollarında nakit para tahsilatı işlemleri sonlandırıldı. Ancak KGS ile nakit para tahsilat sisteminin birbirine benzerliği dolayısı ile gişelerdeki dur-kalk, karttaki kontörün bitmesi gibi sorunlar ile karşılaşıldı. HGS’nin otoyol ve köprülerdeki trafiği azaltması bekleniyor” dedi.



10 milyon KGS nasıl değişecek



HGS etiketlerinin, ilk etapta, karayolu giriş ve çıkışlarına kurulmakta olan PTT-HGS satış ve dolum noktalarından satın alınabileceğini anlatan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri şu bilgileri sıraladı:

· Yükleme işlemleri, tüm PTT noktalarından, web sitesinden gerçekleş-tirilebilecek.

· Buna ek olarak SMS göndererek yükleme ve iPhone uygulaması kullanılarak yükleme seçenekleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.

· Mevcut KGS kartı sahipleri PTT’lerden kartları HGS etiketi ile değiştirebilecek.

· KGS içindeki kontör HGS etiketine aktarılacak.



Türkiye’de otoyol geçiş sistemleri nasıl gelişti



Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyon OGS, 10 milyon KGS kullanıcısı ve toplamda 700 otoyol ve köprü gişesi bulunuyor.

Otoyol ve köprü gişelerinde ücret toplama işlemleri, ilk etapta nakit para tahsilatı ile gerçekleştiriliyordu.

OGS ve sonrasında KGS sistemlerine geçilerek gişelerdeki nakit para toplama işlemlerine son verildi.

Ancak OGS cihaz bedelinin yüksek olması ve satın alma prosedürlerinin fazlalığı dolayısı ile hedeflenen kullanıcı kitlesine ulaşılamadı.

KGS ile nakit para tahsilat sisteminin birbirine benzerliği dolayısı ile gişelerdeki dur-kalk sorunu bitmedi.