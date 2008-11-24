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Dünya

10 milyon Hint kızı kürtajla öldürüldü

Hindistan’da yaşanan cinsiyet ayrımcılığı korkunç boyutlara ulaşınca, hükümet duruma el koydu. Ülkede son 20 yılda 10 milyon kız çocuğu kürtajla aldırı

24 Kasım 2008 02:00

Hindistan’da yaşanan cinsiyet ayrımcılığı korkunç boyutlara ulaşınca, hükümet duruma el koydu.

Son 20 yılda 10 milyon kız çocuğunun kürtajla aldırıldığı ülkede, ‘Kız Çocuğu Koru’ (Save the Girl Child) adlı kampanya başlatıldı. Hükümet, doğum öncesi cinsiyet belirleyici testlerin yapılmasını ve cinsiyet gerekçesiyle kürtaj yaptırılmasını yasakladı. Yasağa uymayanlar 5 yıl hapisle cezalandırılacak.

Hintli aileler, kadınların toplumsal baskıya maruz kaldığı gerekçesiyle kız çocuk istemiyor. Ama asıl neden, damada ödenen ‘çeyiz sigortası’ ve kadınların iş bulma konusundaki karşılaştıkları güçlükler.

Yeni yasa hakkında konuşan Delphi’deki Phoneix Hastanesi’nden Dr. Shivani Sachdev Gour, “Bu sorunu engellemek çok zor. Cinsiyet ultrasonda belli oluyor ve sağlıklı bir bebek için bu şart. Doktor, gizli gizli aileye cinsiyeti söyleyebilir. Hatta, zengin aileler cinsiyet belirleyici tüp bebek tedavisi için hastane ile gizli anlaşmalar yapıyor” dedi.

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