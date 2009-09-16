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Ekonomi

10 milyon 25 bin kayıt dışı işçi var

Türkiye’de çalışanların yüzde 45.7’sini oluşturan 10 milyon 25 bin kişinin kayıt dışı istihdam edildiği belirlendi.

16 Eylül 2009 03:00

Türkiye’de 21 milyon 947 bin çalışanın, yüzde 45.7’sini oluşturan 10 milyon 25 bin kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı olmadan istihdam edildiği belirlendi.
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinE göre, Haziran ayında istihdamdaki toplam nüfus 21 milyon 947 bin olurken, bunun 10 milyon 25 bin kişisini herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı bulunmayanlar oluşturdu.

Ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan toplam 13 milyon 16 bin kişiden yüzde 28’ini oluşturan 3 milyon 646 bin kişinin kayıt dışı çalıştığı belirlendi. İşveren olarak faaliyet gösteren 1 milyon 186 bin kişiden yüzde 25.6'sını oluşturan 304 bin kişi ile kendi hesabına çalışan 4 milyon 496 bin kişiden yüzde 68.8'ini oluşturan 3 milyon 95 bin kişinin de sosyal güvenlik kaydı bulunmadığı kaydedildi.

Ücretsiz aile işçiliği işsizliği gizliyor

Kayıt dışı "çalışanlar" içinde en büyük grubu ücretsiz aile işçileri oluşturuyor. Büyük bölümü tarım kesiminde bulunan ve standart bir istihdamdan farklı olarak tarım ya da ticaretle uğraşan ailesine yardım eden bu kişilerin toplam sayısı 3 milyon 249 bin kişi.

Bunların yüzde 91.8 oranındaki 2 milyon 981 bininin sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığı görüldü. Normal bir istihdam olanağı elde edemediği için mevcut konumda yer alan bu kişilerin, ücretsiz aile işçisi şeklinde tanımlanması, Türkiye'deki işsizliğin boyutlarını da olduğundan küçük gösteriyor.

Kayıt dışı çalışanlar toplamının 5 milyon 28 bini tarımda, 4 milyon 998 bini ise tarım dışı sektörlerde bulunuyor. Kayıt dışılık oranı tarımda yüzde 86.7, diğer sektörler ortalamasında yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti.

Kayıt dışı istihdam geçen yıla göre 0.8 puan arttı

Kayıt dışı istihdam geçen yılın Haziran dönemine göre 0.8 puan artarak, yüzde 44.9’dan yüzde 45.7’ya yükseldi. Kayıt dışı oranı bir önceki aya göre ise 1.1 puan artış gösterdi. Geçen yıl Mayıs'ta kayıtdışı istihdam 44.6'ydı.

İstihdamdaki nüfus ve kayıt dışı çalışanlar (Haziran- Bin kişi)


                      Toplam   Kayıt dışı Kayıt dışı

                     İstihdam   İstihdam   Oranı(%)

Toplam                21.947    10.025      45.7

Ücretli/yevmiyeli     13.016     3.646      28.0

İşveren                1.186       304      25.6

Kendi hesabına         4.496     3.095      68.8

Ücretsiz aile işçisi   3.249     2.981      91.8

Tarım                  5.801     5.028      86.7

Tarım dışı            16.145     4.998      31.0

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