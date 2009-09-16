10 milyon 25 bin kayıt dışı işçi var

Türkiye’de 21 milyon 947 bin çalışanın, yüzde 45.7’sini oluşturan 10 milyon 25 bin kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı olmadan istihdam edildiği belirlendi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinE göre, Haziran ayında istihdamdaki toplam nüfus 21 milyon 947 bin olurken, bunun 10 milyon 25 bin kişisini herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kaydı bulunmayanlar oluşturdu.



Ücretli ve yevmiyeli olarak çalışan toplam 13 milyon 16 bin kişiden yüzde 28’ini oluşturan 3 milyon 646 bin kişinin kayıt dışı çalıştığı belirlendi. İşveren olarak faaliyet gösteren 1 milyon 186 bin kişiden yüzde 25.6'sını oluşturan 304 bin kişi ile kendi hesabına çalışan 4 milyon 496 bin kişiden yüzde 68.8'ini oluşturan 3 milyon 95 bin kişinin de sosyal güvenlik kaydı bulunmadığı kaydedildi.



Ücretsiz aile işçiliği işsizliği gizliyor



Kayıt dışı "çalışanlar" içinde en büyük grubu ücretsiz aile işçileri oluşturuyor. Büyük bölümü tarım kesiminde bulunan ve standart bir istihdamdan farklı olarak tarım ya da ticaretle uğraşan ailesine yardım eden bu kişilerin toplam sayısı 3 milyon 249 bin kişi.



Bunların yüzde 91.8 oranındaki 2 milyon 981 bininin sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmadığı görüldü. Normal bir istihdam olanağı elde edemediği için mevcut konumda yer alan bu kişilerin, ücretsiz aile işçisi şeklinde tanımlanması, Türkiye'deki işsizliğin boyutlarını da olduğundan küçük gösteriyor.



Kayıt dışı çalışanlar toplamının 5 milyon 28 bini tarımda, 4 milyon 998 bini ise tarım dışı sektörlerde bulunuyor. Kayıt dışılık oranı tarımda yüzde 86.7, diğer sektörler ortalamasında yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti.



Kayıt dışı istihdam geçen yıla göre 0.8 puan arttı



Kayıt dışı istihdam geçen yılın Haziran dönemine göre 0.8 puan artarak, yüzde 44.9’dan yüzde 45.7’ya yükseldi. Kayıt dışı oranı bir önceki aya göre ise 1.1 puan artış gösterdi. Geçen yıl Mayıs'ta kayıtdışı istihdam 44.6'ydı.



İstihdamdaki nüfus ve kayıt dışı çalışanlar (Haziran- Bin kişi)





Toplam Kayıt dışı Kayıt dışı



İstihdam İstihdam Oranı(%)



Toplam 21.947 10.025 45.7



Ücretli/yevmiyeli 13.016 3.646 28.0



İşveren 1.186 304 25.6



Kendi hesabına 4.496 3.095 68.8



Ücretsiz aile işçisi 3.249 2.981 91.8



Tarım 5.801 5.028 86.7



Tarım dışı 16.145 4.998 31.0

