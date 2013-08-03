10 milyar dolarlık meçhul zengin gözlerini Türkiye'ye çevirdi

Türk vatandaşlarının yurt dışındaki birikimlerini ülke ekonomisine katmayı planlayan varlık barışının 15 Nisan'da başlayıp, 31 Temmuz'da sona eren ilk uygulamasında 50 milyar dolarlık beyân olurken, meçhul zenginler ortaya çıktı.



Varlık barışında beyânda bulunanların isimlerinin saklandığı, sadece bir kişinin 10 milyar dolarlık, yani 19 milyar liralık varlığını yurt dışından getirmek için beyânda bulunduğu ifade edildi.



Milliyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, 31 Ekim'e kadar uzatılan varlık barışının ilk uygulamasında bir kişinin beyanda bulunduğu yaklaşık 19.3 milyar liralık beyan, hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin çoğunun toplam piyasa değerinden fazla.



Meçhul milyarderin beyan ettiği para dünkü kapanış itibariyle Yapı Kredi Bankası'nın 19 milyar liralık piyasa değerini geçerken, Arçelik ve Ford Otosan'ın piyasa değerinin iki katına ulaşıyor. Meçhul zenginin beyan ettiği 10 milyar dolar, Forbes'ın dolar milyarderleri listesine Türkiye'den giren ilk üç isimin toplam 9.7 milyar dolarlık servetinden fazla.

N.A. isimli kişi bankalarla görüşüyor

Maliye kaynakları ve bankacılık sektöründen elde edilen bilgilere göre varlık barışında beyanda bulunanların sayısının yüksek olmadığı ancak 10 milyar dolarlık beyanın dışında birkaç kişinin daha yüksek miktarda beyanda bulunduğu öğrenildi. Maliye Bakanlığı'ndan rakamlar toplu alındığı ve sorgulama yapma imkanı bulunmadığı için meçhul zenginlerinin isimlerini sadece birkaç kişi biliyor. Maliye'den isimlere ilişkin herhangi bir açıklama olmasa da finans sektöründe konuşulanlara göre 10 milyar doların üzerinde bir varlığı getireceğini ekonomideki üst düzey kişilere bildiren N.A. isimli kişinin, bazı bankalardan parayı getirmesi konusunda yardımcı olması talebinde bulundu. Konuya ilişkin olarak bankalar arasında görüşme trafiğinin devam ettiği belirtiliyor.

Ali Turkan, borcunu öderse barıştan yararlanabilecek

Türk işadamlarının yanı sıra gurbetçiler de yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer varlıklarını yüzde 2 vergi ile yıl sonuna kadar Türkiye'ye getirebilecek. Varlık barışı kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar sebebiyle vergi incelemesi ve tarhiyatı ise yapılmayacak. Düzenleme ile daha önce beyanda bulunmasına rağmen parasını getirmeyenlere de ikinci bir şans tanınmış oldu. 2009'daki uygulamada 5.2 milyar lira getireceğini beyan eden ancak parayı getirmeyen Ali Türkan'a, Maliye Bakanlığı 104.9 milyon lira vergi borcu çıkarmıştı. Turkan, şimdi daha önce tahakkuk eden vergisini ödemesi halinde düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak ikinci düzenleme için de yüzde 2 oranında vergi ödemesi gerekiyor. Yine 7.1 milyarlık beyanı ile gündeme gelen meçhul zengin de düzenlemeden daha önceki vergisini ödeyerek faydalanabilecek. Yeni düzenleme ile KDV, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi kazançları vergi incelemesinden muaf olurken aynı durum ÖTV, Damga Vergisi ve harç için geçerli olmayacak. Örneğin lüks araç satışından ÖTV kaçıran kişi barıştan faydalanamayacak.