10 milyar dolarlık davada karar günü

Türkiye lehine sonuçlanan 10 milyar dolarlık Libananco davasında bugün temyiz duruşması yapılacak.

Türkiye'nin lehine sonuçlanan Libananco davasının temyiz duruşması bugün Washıngton'da yapılacak.

Cem Turan'ın ntvmsnbc'deki haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2003 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun başvurusu üzerine, borçları karşılığında Uzan Grubu'na ait Çukurova ile Kepez Elektrik şirketlerine el koymuştu.

Uzan Grubu ise Güney Kıbrıslı Libananco şirketinin el koyma kararıyla mağdur edildiğini iddia ederek 2006'da tahkime gitmişti.

Tahkim heyeti, yaklaşık 5 yıllık sürecin ardından 10.1 milyar dolarlık tazminat davasında Türkiye lehine karar vermiş, Libananco şirketi de kararı temyiz etmişti.

Yaklaşık 1 yıldır devam eden temyiz sürecinde son duruşma bugün yapılacak.