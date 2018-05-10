10 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ
20.30 Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe
YAŞAYAN EFSANELER VEFA PROGRAMI
19.00 Sancaktepe Belediyesi, İlyas Tüfekçi ve Erhan Önal için \'Yaşayan Efsaneler Vefa Programı\' düzenleyecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar 2 günlük iznin ardından Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY
11.00 Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edilecek.
TRABZONSPOR
10.15 Teknik direktör Rıza Çalımbay, basın toplantısı düzenleyecek.
11.00 Bursaspor maçının hazırlıkları devam edecek.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
Spor Toto Süper Lig 33\'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
18.30 Beşiktaş Sompo Japan - Eskişehir Basket
20.30 Tofaş - Trabzonspor
TFF 2. LİG PLAY OFF ÇEYREK FİNAL KIRMIZI GRUP
16.00 Keçiörengücü - Menemen Belediyespor
16.00 Sivas Belediyespor - Afjet Afyonspor
TFF 2. LİG PLAY OFF ÇEYREK FİNAL BEYAZ GRUP
19.00 Sakaryaspor - Bandırmaspor
19.00 Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor