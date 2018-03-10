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Spor

10 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13:30 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa 16:00 Osmanlıspor - Bursaspor 19:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği FENERBAHÇE Evkur Yeni Malatyaspor maçının son çalışması yapılacak

10 Mart 2018 12:28

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
16:00 Osmanlıspor - Bursaspor
19:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

FENERBAHÇE
Evkur Yeni Malatyaspor maçının son çalışması yapılacak.
18:00 Takım Malatya\'ya gidecek.
19:30 Sarı-lacivertlilerin Malatya\'da karşılanışı.

GALATASARAY
17.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

AVRUPA\'DAN FUTBOL
17:30 Bayern Münih - Hamburg (Beşiktaş\'ın rakibi)
18:00 Everton - Brighton Hove Albion (Cenk Tosun)

SPOR TOTO 1. LİG
13:00 Boluspor - Çaykur Rizespor  
15:30 Tetiş Yapı Elazığspor - Gazişehir Gaziantep
15:30 Ümraniyespor - Grandmedical Manisaspor  

TFF 2\'inci Lig ve 3\'üncü Lig\'de haftanın ilk maçları oynanacak.

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14:00 Botaş - Galatasaray 
14:00 Çukurova Basketbol - Bellona AGÜ Spor
16:30 Yakın Doğu Üniversitesi - OGM Orman Gençlik

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Banvit - Yeşilgiresun Belediyespor
15:15 Galatasaray Odeabank - Eskişehir Basket
17:00 İstanbul BBSK - Tofaş

VOLEYBOL EFELER LİGİ
16:30 Ziraat Bankası - İstanbul BBSK
17:00 Arkas Spor - Maliye Piyango

GÖRME ENGELLİLER
1\'inci ve 2\'nci Lig Erkekler Goal Ball Türkiye Şampiyonası başlayacak. (ALANYA)

GÜREŞ
Büyükler Grekoromen Süper Lig müsabakaları devam edecek. 

KARETE
Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, Beylikdüzü Spor Kompleksi\'nde devam edecek.

ATLETİZM
10:00 Uluslararası Salon Atletizm Turnuvası yapılacak (Ataköy)

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