10 maddede bayramda nasıl beslenmeli?

Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu 10 maddede bayramda nasıl beslenilmesi gerektiğini yazdı. Müftüoğlu "Sofralarda dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar var" diyerek, ayrıntıları özetledi.

İşte 10 maddede bayram tavsiyeleri:



1- Bol bol tatlı tüketmek için öğünlerinizi atlamayın. Kan şekerinizi aniden yükseltip düşürecek olan bu yanlış uygulama sağlınızı da tehdit eder.

2- İkram edilen şeker, çikolata, hamur işleri, tatlıların hepsinden tatmak metabolizmanızı yorar. Miktar konusunda kendinize mutlaka sınır koyun.

3- Hamur tatlılarının yanında bazı yörelerimizde ayran ikram edildiğini hiç duymuş muydunuz? Glisemik yükü oldukça ağır olan leziz tatları masumlaştıran bu sağlıklı uygulamayı bu bayram denemeye ya da hamur tatlılarını sütlü tatlılarla değiştirmeye ne dersiniz?

4- Sofranızda artan karbonhidratlı besinler (börek, tatlı, dolmalar) sebze ve bakliyat tüketiminizi azaltmasın.

5- Uzun süreli oruç günlerinden iftar-sahur ritmine ulaşmış bir bedende öğün saatlerinizi yeniden düzenlemek ilk günlerde zor olabilir. Kahvaltı öğünü sonrası 3-4 saatlik bir zaman bırakarak mutlaka öğle yemeği yiyin. Etli /etsiz sebze yemeği, yoğurt-cacık ve yanına tahıl grubu bir besin (tam buğday ekmeği, bulgur pilavı gibi) ile hafif bir menü ayarlayabilirsiniz.

6- Çay, kahve ikramları su içiminizi azaltmamalı.

7- Ana yemeklerle beraber şekerli veya tatlandırıcılı içecek tüketmek, aldığınız kalorileri hızla yağa çevirir. İçecek olarak su veya ayranı tercih ederek kontrolü ele alın.

8- Gece geç saatlere kadar yiyip içmekten kaçının. Özellikle geç saatlerde kafeinli içecekler tüketmek, uyku düzeninizde değişikliğe neden olabilir.

9- Herhangi bir öğünde almanız gereken kaloriden daha fazlasını almış olabilirsiniz. Bir sonraki öğünü sadeleştirerek günlük enerji alımınızı dengeleyip bayramda kilonuzu koruyabilirsiniz.

10- Bayram sonunda ramazan öncesi beslenme alışkanlıklarınıza dönüş yapın, tek tip besine dayalı, kalorisi çok düşük tehlikeli diyet uygulamalarından uzak durun. Ramazan sırasında yavaşlayan metabolizmanızı daha da yavaşlatmaktan başka bir işe yaramayan bu tür uygulamalar kilo verme girişimlerinizi zora sokar, unutmayın!