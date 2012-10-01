10 köşe yazarı Başbakan Erdoğan'ın kongre konuşmasını değerlendirdi

Gazeteciler, Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olarak 3. ve son defa katıldığı AKP 4. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmayı yorumladı. Başbakan Erdoğan’ın konuşmasındaki eksikleri, es geçtiği noktaları ve geleceğe yönelik planları değerlendiren gazeteciler önemli eleştiriler getirdi.

Radikal gazetesinden Cengiz Çandar, Oral Çalışlar, Tarhan Erdem, Akif Beki; Sabah gazetesinden Mahmut Övür; Zaman gazetesinden Mustafa Ünal, İbrahim Öztürk; Vatan gazetesinden Ruşen Çakır; Milliyet gazetesinden Aslı Aydıntaşbaş ve Güngör Uras’ın yazısının önemli bölümleri şöyle::

Cengiz Çandar – Erdoğan ‘yeni’ ne dedi, ne demedi?

Cengiz Çandar, “Türkiye’nin ‘Batı ayağı’ ciddi biçimde aksıyor. Ak Parti, bu durumu toparlamadığı takdirde, işte o zaman ama ‘ABD şemsiyesi’ altında bir ‘eksen kayması’ Türkiye’nin geleceğine damgasını vurabilir” dedi.

Oral Çalışlar – Başbakan Kürt sorununu es geçti

Oral Çalışlar, “Her türlü yetkiyi elinde tutan bir Başbakan’ın, ‘her şeye egemen’ olduğu ve özünde pek bir ‘sürpriz’ veya ‘ciddi bir yeni yönelim’ barındırmayan bir kongre yaşadık. ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonrası AKP ne olacak’ sorusunun cevabı, önümüzdeki günlere kaldı” dedi.

Tarhan Erdem – Ak Parti toplantı notları

Tarhan Erdem, dün yapılan AKP kongresine ilişkin görüşlerini ve notlarını aktardığı yazısında, “Ak Parti’nin politikaları gibi, yönetimde de çekirdek listesini koruyacağı anlaşılıyor. Kanlar ve yeni girenlere baktığımızda, geleceğe ait politikalar yerine geçmiş yıllarda olan bitenlerin MYK seçiminde etkili olduğu görülüyor” dedi.

Akif Beki – Yeni AK Parti’nin miladı mı?

Akif Beki, “Erdoğan’sız AK Parti, yeni bir AK Parti’dir. Erdoğan, dün son kongresine katılarak erkenden veda etti. Yalnız, yeni AK Parti’nin miladını dünden başlatabilir miyiz, ona kesin bir şey diyemem. Dün şekil verilen AK Parti’yi, Erdoğan’sız tahayyül etmek zor çünkü. Şurası da kesin: Tayyip Erdoğan, partisini, gözü arkada kalmayacak şekilde kendisinden sonraya hazırlamak istiyor” dedi.

Mahmut Övür – AK Parti kongresinin manifestosu

Mahmut Övür, “Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının bitiminden sonra dağıtılan 63 maddelik "AK Parti'nin yeni yol haritası"yla geldi. Biraz sürpriz oldu ama olsun. O metinde "devrim" diye niteleyebileceğimiz çok sayıda madde var. Ama özellikle şu maddeler, siyasetin Kürt meselesini çözmesine ışık tutacak nitelikte. "Anadilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması, Anadilde kamu hizmetlerine erişim, Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik komisyonunun kurulması, Kürtçe tercümanlık (kamu hizmetlerinde) yapılması..." İşte manifesto bu 63 maddeydi... Hayata geçsin yeter” dedi.

Mustafa Ünal – Siyasete değil, genel başkanlığa veda

Mustafa Ünal, “Dikkatle takip ettim, kongrede Erdoğan'dan sonra ne olacağı sorusuna cevap teşkil edecek doğrudan mesaj, işaret veya sinyal çıkmadı. AK Parti için Erdoğansız günler mukadder. Başbakan konuşmasında 'Bu bir veda değil' cümlesini söyledi” dedi. Ünal, Başbakan Erdoğan’ın "Tüm teşkilatımdan helallik diliyorum. Başka görevlerde, başka alanlarda birlikte olacağız" sözlerini de hatırlatarak, “Evet adı tam konmasa da bu bir veda. Ama siyasete değil, genel başkanlığa veda. O çoktan başka görevlere, başka alanlara doğru yol almaya başladı. Teşkilattan helallik dilemesi boşuna değil” diye belirtti.

İbrahim Öztürk – AK Parti ve Türkiye’nin 2023 vizyonu

İbrahim Öztürk, “Başbakan nasıl ki bu ülkeyi kelimenin tam anlamıyla bir enkaz ve umutsuzluk bataklığının kenarından alıp, dünyada yıldızı parlayan bir umutlar ve atılımlar vasatına soktuysa, aynı Başbakan çevresinin, yani kendi elleriyle kurduğu kadroların artık kifayetsiz kalması, kirlenmesi ve yorulması, ipe un sermesi nedeniyle de Türkiye'yi 2023 hedefine taşıyacak hamleleri yapabilmiş değildir” dedi.

Ruşen Çakır – İdeal sadakat+liyakat listesi

Ruşen Çakır, AKP MYK’daki değişikliğe ilişkin olarak, “Tepeden tırnağa olmasa da çok geniş kapsamlı bir yenilenmeyle karşı karşıyayız. Erdoğan bunu yaparken pek risk almamışa, zaten öteden beri tanıdığı, güvendiği insanlara başvurmuşa benziyor. Çünkü bir süre sonra Köşk’e çıkmayı ama partisini oradan kontrol etmeyi planlıyor. Bunun için hem liyakat, hem sadakata aynı ölçüde önem veriyor. Sonuç olarak Erdoğan’ın en ideal sadakat+liyakat listelerinden birini kotarmış olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Güngör Uras – Son 3 ay işler açılacak, gelecek 2 yıl büyüme yüzde 5’te kalacak

Güngör Uras, Başbakan Erdoğan’ın “1993-2002 yılları arasında Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama büyümesi yüzde 3’tü.AK Parti dönemlerinde 2003-2011 yıllık ortalama yüzde 5.3’e çıktı. 2011’de küresel krizin en ağır seyrettiği dönemde Türkiye yüzde 8.5 büyüyerek Çin’den sonra dünyada en hızlı büyüyen ülke oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.2 büyüdük. İkinci çeyrekte yüzde 2.9’la yine pozitif büyüme içinde olduk. Bilinçli bir tercih olarak özellikle cari açığı düşürme gayreti ile bu yılın dördüncü çeyreğinden itibaren inşallah yeniden yükselişe geçeceğiz ve büyümede hedefimizi (yüzde 4) vuracağız. 2013-2014’te büyüme hedefimiz inşallah yüzde 5. Bunu da yakalacağız” sözlerini hatırlattı. Uras, Erdoğan’ın bu sözleri için “Bu mesaj, ekonomi konusunda Sn. Erdoğan’ın verdiği en önemli mesajdır. AKP iktidarı tarafından “yavaş veya sınırlı” büyüme hedefinin benimsendiğini ortaya koyan mesajdır. Yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar adımlarını bu yavaş - sınırlı büyüme hedefine göre atacaklar. Ülke hızlı büyüsün de bizim refahımız da artsın diye bekleşenler, fazla ümitlenmeyecekler” yorumunda bulundu.

Aslı Aydıntaşbaş – 2023, 2071 derken…

Aslı Aydıntaşbaş, “Bu kongrenin asıl önemi, Erdoğan’ın konuşması değil Ak Parti’nin yeni yönetici elitinin belirlendiği MKYK listesi. Erdoğan kendisinden sonraki Ak Parti’yi dizayn etmiş bulunuyor. Ama o dizayn, eskisinden çok farklı değil. Omurga aynı: Merkez sağdan muhafazakâr kesime geniş bir koalisyon temsilcileri. Zaten neden değiştirsin ki? Üst üste seçim kazanan ve Çankaya’ya çıkması beklenen güçlü bir lider var. Yürüyen bir sistemi, dokunmadan muhafaza etmek istemiş..” dedi.