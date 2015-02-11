10 kişinin öldüğü asansör faciası davasında iki firma birbirini suçladı

İstanbul, Mecidiyeköy'de bulunan Torunlar Center inşaat alanında 6 Eylül 2015 tarihinde meydana gelen ve 10 işçinin yaşamını yitirdiği asansör faciasına ilişkin işçi aileleri tarafından açılan davanın ikinci duruşması bugün İstanbul, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Faciadan sorumlu olan iki firma Torunlar GYO ve asansör firması Geda Majör, duruşma salonunda adata gövde gösterisiyle birbirlerini suçlayarak savunma yaptı.

Cumhuriyet Savcısı Erdal Bağcı tarafından hazırlanan iddianamede toplam 24 sanık hakkında taksirle 10 kişinin ölümüne sebebiyet vermek vermek suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklardan Murat Aytimur, Önder Türksoy ve Turgay Dalgı Metris Cezaevinde tutuklu olarak yargılanıyor.

Asansör faciasında sorumlu oldukları iddia edilen Yunus Emre Torun, Mehmet Torun, Abdülvahit Kaplan, Bektaş Ateş, Tuncel Akarçay, Haluk Okur, Aziz Torun ve Özmen Özmenoğlu hakkında taksirle 10 kişinin ölümüne sebebiyet vermek, yargı görevini yapanı etkileme hakkında Savcı Bağcı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmişti.

Asansör faciasında hayatını kaybeden işçilerden Hıdır Ali Genç ve İsmail Sarıtaş'ın aileleri duruşmaya katıldı. Her iki tarafın avukatları duruşmada hazır bulunurken cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar içinde segmis adı verilen görüntülü konuşma bağlantısı kurularak duruşmaya katılımları sağlandı. Tutuksuz sanık Erkan Okur'da duruşmata tele-konferans yoluyla katıldı.

Müşteki avukatlarından Yıldız İmrek, tutuklu bulunan sanıkların duruşmada hazır bulunmamasının yargılamaya aykırı olduğunu söyledi. Avukat İmrek, "Sanığın ismi dahi görüntülü sistemde anlaşılmazken, duruşmanın görülmesi mümkün değil. Sanıklara sorular yöneltmemiz gerekir ancak bu durumda soru dahi soramayız” dedi.

İstanbul'un Şişli ilçesinin Dikilitaş Mahallesi'nde eski Ali Samiyen Stadyumu'nun bulunduğu arsa üzerinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) nin açmış olduğu 25.05.2010 tarihli ihaleyi kazanan Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Torunlar Gıda ve asansör firması Geda Majör'ün şirket avukatlarının sanıkların sorgulanması sırarsında yoğun tartışmalar ve anlaşmazlıklar yaşaması dikkat çekti. Asansör firması Geda Majör'ün avukatlarından Mustafa Güneş ve Mustafa Mehmet facianın yaşandığı gün meydana gelen kazada kusurlu tarafın Torunlar GYO şirketinin şantiye içinde görevli olan yetkililerin sorumlu olduğunu iddia etti. Duruşmada sanık olarak il ifade veren NCA İş Güvenliğ Firması çalışanı ve Torunlar Center'da saha gözetmeni olarak görev yapan Ahmet Said Demir, şantiye içinde iş ve işçi güvenliğnin tehdit edecek bütün eksiklikleri iş verenlere rapor ettiğini belirtti. Sanık Demir, "NCA firmasının asansörle hiçbir ilgisi yoktur. Benim de çalışanı olduğum NCA şirketi sadece işçileri koruyucu önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol ediyorduk" dedi. Torunlar Center inşaatında proje planlama şefi olarak çalışmış olan sanık Bahadır Uçar da verdiği ifadede Torunlar GYO ile Geda Majör arasında yapılan kiralama sözleşmesinin her iki taraf için iyi bir sözleşme olmadığını ifade etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın ikinci duruşmasına verilen kısa bir aranın ardından sanıkların dinlenmesiyle devam ediliyor.

Savcı tahliye talep etti

Verilen aranın ardından sanıklardan Bünyamin Keskin'in dinlenmesiyle duruşmaya devam edildi. Sanık Keskin savunmasında şantiye düzenini belirleyen bir kişi olmadığını ve sadece kaliteden sorumlu olduğunu ifade etti. Asansör firması Made Majör'ün avukatlarından Mustafa Mehmet Şengül, çapraz sorgu sırasında sanıkların duruşma salonunda Torunlar GYO avukatları tarafından yönlendirildiklerini ve öğretilen ifadeleri verdiklerini ve sanık avukatlarının duruşma salonunu otobüse çevirdiklerini iddia etti.

Tutuklu sanıklardan Murat Aytimur, söz aldı ve "ben süpermen miyim bu inşaatı tek başıma mı yaptım diyerek kendini savundu. Üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirten sanık Aytimur beraatini talep etti.



Sanık ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı Abdullah Mirza Coşkun, verdiği mütealasında tutuklu sanıkların tahliyesini talep ederken, mahkeme heyeti suçun delillerinin tam olarak toparlanmadığı ve değerlendirilmediği gerekçesiyle savcının tahliye talebini red etti. Duruşma 20 Şubat tarihine ertelendi.