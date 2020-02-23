10 kişilik Antalyaspor, Malatya'yı son dakikada devirdi

Süper Lig’in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor karşısında son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Maçın önemli anları

4. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Remi Walter’in vuruşunda kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.



7. dakikada sağ kanattan Sinan Gümüş’ün ortasında kale önünde topla buluşan Fredy’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1



28. dakikada sol kanattan Karim Hafez’in ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut'un bekletmeden vuruşunda top filelere gitti. 1-1



30. dakikada Sinan Gümüş, Mina’ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

66. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Donald'ın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



79. dakikada ceza sahasının dışından Fofona’nın kaleyi sol çaprazdan gördüğü bir noktadan şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.



85. dakikada ceza alanına yapılan ortaya çıkan Umut’un kafa vuruşunda kaleci Boffin topu çeldi.



88. dakikada kontratağa çıkan Antalyaspor'da sağ kanattan Fernando'nun ortasında arka direkte oyuna yeni giren Podolski şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2

Karşılaşma konuk ekip Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen



Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina (Donald dk. 58 ), Hadebe, Hafez, Acquah, Robin, Gökhan, Walter (Fofona dk. 72 ), Bifouma (Kjartanson dk.75 ), Umut

Yedekler: Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Özer Özdemir, Ghaylen Chaaleli, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Moryke Murat Yıldırım

Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Celustka, Kudriashov, N’dinga (Chico dk. 67 ), Sinan, Hakan, Fredy (Podolski dk. 87 ), Amilton (Fernando dk. 81 ?), Jahovic

Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Ersan Gülüm, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Gustavo Blanco, Paul Mukairu

Teknik Direktör: Tamer Tuna



Goller: Umut (dk. 28) (Y. Malatyaspor), Fredy (dk. 7), Podolski (dk. 88) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Sinan (dk. 30) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Mina, Robin (Y. Malatyaspor) (İHA)