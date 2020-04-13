"10 kişiden 9'u sokağa çıkma yasağını gerekli görüyor; dışarı çıkanların yüzde 40'ı işe gidiyor"

T24 Haber Merkezi

Türkiye genelinde mobil anket olarak gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Covid-19 ile Sınavı Araştırması' her 10 kişiden 9'unun virüsün yayılma hızını kesmek için sokağa çıkma yasağını istediğini gösterdi.

CURIOCITY Araştırma ve Diyalog Araştırma ile Türkiye'nin Covid-19 ile sınavını anlamak için ikinci araştırmasını tamamladı. 3-5 Nisan 2020'de, Türkiye temsili, 81 ilde 15 yaş ve üzeri 4 bin 140 kişi ile mobil anket ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, her 10 kişiden 9'u "Virüsün yayılmasını önlemek için sokağa çıkma yasağı olmalı" dedi.

"Dışarı çıkanların yüzde 39'u işe gidiyor"

Araştırmada yer alan verilere göre; ankete katılanların yüzde 34'ü son bir hafta içerisinde evden hiç çıkmadığını belirtirken, yüzde 66'lık çoğunluk en az bir kez veya daha fazla dışarı çıktığını söylüyor.

Kadınlar arasında son bir haftada evden çıkmama oranı yüzde 44'e yükselirken, erkekler arasında ise dışarıya çıkanların oranı yüzde 77'ye dayanıyor. Evden çıkanlara bir hafta içerisinde kaç kez dışarı çıktıkları sorulduğunda, yine erkeklerin hemen her gün (haftada ortalama 7 kez), kadınların ise ortalama 3 kez evden çıktıkları görülüyor.



Evden çıkmış olan 2 bin 724 kişiye dışarı çıkma nedenleri sorulduğunda; yüzde 61'lik kesim en çok market ve eczane alışverişi için evden çıkıldığı belirtiliyor. İş nedeniyle evden çıkanların oranı ise yüzde 39.

Ekmek, gazete almak gibi daha kısa mesafede yapılan alışverişler için dışarı çıkma oranı ise yüzde 25. Yüzde 16'lık bir kesim ise banka-fatura işlemleri için dışarı çıktığını söylüyor. Nedenler arasında “hava almak” yüzde 9 ya da “yürüyüş, spor” yüzde 4 oranları ile geride kalıyor.

"Sokağa çıkma yasağını gerekli görenlerin oranı yüzde 90"

Sokağa çıkma yasağına dair fikirleri sorulduğunda, toplumun büyük bir kesiminin virüsün yayılımını engellemek üzere sokağa çıkmaya kısıtlama getirilmesini istediği görülüyor; yüzde 66 ülkenin tamamında sokağa çıkılmamalı görüşünde iken, yüzde 14 büyük ölçekte bölgesel kısıtlamayı uygun buluyor. Kendi şehrinde sokağa çıkma yasağı olmasını isteyenler yüzde 5 oranında, bölgesel yasağın küçük ölçekte olmasını isteyenler ise yüzde 4 seviyesinde.