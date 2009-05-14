10 kişi ve firmaya ihalelere katılım yasağı

Adalet, Maliye, Milli Eğitim (MEB) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4734 Sayılı Kamu İhale, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre toplam 10 kişi ve firmaya muhtelif sürelerle ihalelere katılma yasağı getirdi.



Yasaklara ilişkin duyurular, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.



Duyurulara göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre Akşehir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu (Konya) tarafından yapılan ihaleye katılan, "Fatih Manavı (Metin Yavaş)"ı ihalelerden men etti.



Firma 1 yıl süreyle ihalelere katılamayacak.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 2 firmaya 1'er yıl süreyle ihale cezası verdi.



Buna göre EÜAŞ Genel Müdürlüğü Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleye katılan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı "Ya-Se İnşaat Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ile ortağı "Süreyya Yetiştirici" ve EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin – Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihalesine katılan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı "El-San Makine Sanayi İnşaat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi" ile ortağı "Ejder Kaya" ihalelerden men edildi.



Milli Eğitim Bakanlığı



Milli Eğitim Bakanlığı ise 2 firmaya, 2'şer yıl süreyle tüm ihalelere katılma yasağı getirdi.



Marmara Üniversitesi Rektörlüğünün ihalesine katılan, "Medya Turizm İnşaat Taşıma ve Ticaret Limited Şirketi" ile ortağı "Şefik Ok" ve "Nurs Seyahat Taşımacılık Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi" ile ortağı "Murat Kadıcık" 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 2 yıl süreyle yapılacak olan tüm ihalelere katılamayacak.



4734-4735 sayılı kanunlar



4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu "yasak fiil veya davranışları" düzenliyor.



Söz konusu maddelerde, mevzuata aykırı davranışlardan bazıları şöyle sıralanıyor:



"Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.



-İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.



-Sahte belge veya teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.



-Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek."



Maliye Bakanlığı



Öte yandan Maliye Bakanlığı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre toplam 5 kişiyi, 1'er yıl süreyle tüm ihalelerden men etti.



Şanlıurfa Malmüdürlüğünün ihalesine katılan "Eyüp Dağ", Ezine Malmüdürlüğünün ihalesine giren "Umut Akgül" Konya Malmüdürlüğü tarafından yapılan ihaleye katılan "Gürhan İlhan" ile Konya Milli Emlak Müdürlüğünün ihalesine giren "Ahmet Güneş"e ihale cezası getirdi.



Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ise Aydın Çine Malmüdürlüğünün ihalesine katılan, "Mehmet Anıl Çetin"i ihalelerden men etti.



Harita ve Kadastro Mühendislik Odasına kayıtlı Ahmet Anıl Çetin, 1 yıl müddetle yapılacak olan tüm ihalelere giremeyecek.



2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, "ihaleye fesat karıştırmak, ihale hükümlerini yerine getirmeme ya da eksik getirme" gibi durumlarda, ilgililere değişik sürelerle ceza verilmesini öngörüyor.

