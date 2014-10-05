10 kişi kalan Fenerbahçe, Torku Konyaspor'u 2-1 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Torku Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısını 10 kişi tamamlayan sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla sahadan zaferle ayrıldı.

Fenerbahçe maçın 27. dakikasında Pierre Webo ile öne geçerken, Konyaspor'un beraberlik golü 43. dakikada penaltıdan Rangelov ile geldi. Kartal'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golü ise, 50. dakikada Moussa Sow kaydetti. Hürriyet’te yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Bekir İrtegün, maçın 45+1. dakikasında kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaptı. Konyaspor ise 5 puanda kaldı

Sarı-lacivertliler Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecekken, Konyaspor ise evinde Başakşehirspor'u konuk edecek.

Tribünler yine boş kaldı

Passolig’e katılımı geciken ve Gaziantepspor maçında bu yüzden kombineler dışında bilet satışı yapamayan Fenerbahçe’de Torku Konyaspor ile oynanan maçta tribünler yine boş kaldı. Passolig’le anlaşan ve sistem oturana kadar geçici bir çözüm üreten Sarı-Lacivertliler’de taraftarlar maça fazla ilgi göstermedi.

Kartal’dan Kadlec sürprizi

Fenerbahçe’nin teknik direktörü İsmail Kartal, Akhisar karşısında kötü bir performans ortaya koyan ve Gekas’ın attığı ilk golde çok büyük bir hata yapan Bruno Alves’i kesti. Kartal, Portekizli oyuncu yerine Michal Kadlec’e forma şansı verdi.

Emenike kulübede

Gaziantepspor maçında önce kaptan Emre ile ardından da taraftarlarla tartışma yaşayan Emmanuel Emenike, Akhisar karşılaşmasında kesik yemişti. Teknik direktör İsmail Kartal, Emenike’nin yerine Webo’yu 11’de başlatırken Torku Konyaspor’a karşı da Kamerunlu oyuncu formayı vermedi.

Volkan kadroya döndü

Süper Kupa maçının ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle 3 maç ceza alan Volkan Demirel ardından da bir sakatlık yaşamış ve Akhisar’a karşı da forma giyememişti. Sakatlığı geçen milli kaleci Torku Konyaspor maçında kaleyi Mert’ten geri aldı. Volkan bu sezon ilk kez bir lig maçında forma giydi.

Meireles iyileşti

Sezona iyi bir başlangıç yapan Raul Meireles, Trabzonspor maçı öncesinde antrenmanda sakatlanmıştı. Bu sebeple 3 maç kaçıran Portekizli oyuncu Torku Konyaspor maçında yeniden kadroya döndü ve ilk 18’de yer aldı.

‘Hedef 1 milyon üye’

Fenerbahçe’de tüzüğün değişmesinin ardından startı verilen “1 milyon üye” projesinin dün Kadıköy’de reklam çalışmaları da başladı. Santra yuvarlağında dev bir “Hedef 1 milyon üye” pankartı yer alırken hem reklam panolarında hem de stad ekranlarında yine aynı kampanyanın görselleri yer aldı. Futbolcular da sahaya ısınmak için “Hedef 1 milyon üye” tişörtleriyle çıktılar.

Caner’in doğum günü kutlandı

Geçtiğimiz yıl sol bekte büyük bir çıkış gösteren Caner Erkin’in dün doğumgünüydü. Bu sebeple yıldız oyuncuyu tribünlere ilk olarak çağıran taraftarlar “İyi ki doğdun Caner” diyerek yıldız oyuncunun doğumgününü kutladı.

Ses sisteminde sorun

Fenerbahçe ile Torku Konyaspor’un karşı karşıya geldiği spor toto süper lig karşılaşmasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun ses sisteminde kaynaklanan sorundan dolayı stadın köşelerinde dev kolonlor yer aldı.