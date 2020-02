10 kişi 'ciddi biçimde' yaralandı, yüzlerce Kürt sığınmacı ana kampı terk etti; Midilli'de neler oluyor?

T24 Haber Merkezi

Sığınmacı krizinden en çok etkilenen Ege adalarından biri olan Midilli’de, Kürt ve Arap sığınmacılar arasında cuma günü çıkan çatışma sonrasında yüzlerce sığınmacı ana kamp Moria’yı terk etti. Cuma akşamı çıkan çatışmayla ilgili olarak farklı kaynaklardan, yer yer birbiriyle çelişen çok sayıda bilgi geldi. Kürt medyasında 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilirken; daha sonra adadaki kaynaklar ölen kimse olmadığını, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Midilli’deki Moria kampının adı daha önce de sığınmacılar arasında yaşanan çatışmalar, kamptaki koşullara dikkat çekmek isteyen sığınmacıların düzenlediği açlık grevleri ve eylemlerle duyulmuştu. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmadan sonra Suriyeli, Iraklı, Afgan, Pakistanlı binlerce sığınmacının ‘sıkışıp’ kaldığı kamp, yıllardır kapasitesinin çok üzerinde insanı ağırlıyor.

People keep on arriving. Many injured,children, pregnant women. More than 300 now in #Pikpa #refugeesgr #moria #lesvos #emergencyPikpa pic.twitter.com/Zh4yJXqUZa