10 Kasım'da vinç operatöründen metrelerce yükseklikte saygı duruşu

Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda da anma töreni düzenlendi. Bu esnada Taksim'de çalışan bir vinç operatörü saat 9.05'te metrelerce yükseklikteki kabinin üzerine çıkarak saygı duruşunda bulundu.

Taksim'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'ne İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı.

10 Kasım Töreni sırasında Taksim'de inşaatta çalışan bir işçinin vinç kabininin üzerine çıkarak saygı duruşunda bulunması kameralara yansıdı. İlginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan vinç opertörü görenleri oldukça korkuttu.