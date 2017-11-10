10 Kasım'da sinemayla tanıştılar

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 10 Kasım \'Atatürk\'ü Anma Günü\' kapsamında daha önce hiç sinemaya gitmemiş 450 kadını sinemayla tanıştırdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi\'ne gelen kadınlar \'Ayla\' filmini izledi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü kapsamında Denizli\'de daha önce sinemaya hiç gitmemiş 450 kadını, Ayla filmiyle buluşturdu. Kent Konseyi\'nin Benim Mahallem projesine katılan Muratdede, Bahçelievler, İlbade, Hacıkaplanlar, Gültepe, Anafartalar, Sevindik, Akçeşme, Zeytinköy, Fatih, Yunus Emre, Karahasanlı, Kadılar ve Hisar Mahallelesi\'nde oturan kadınların katıldığı etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen de kadınlarla birlikte filmi izledi. Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün eğitime, sanata ve kültüre büyük önem verdiğini belirterek, \"Atamızın dediği gibi, \'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir\' Bizler de kadınlarımızla bu sanatsal etkinliğe gelerek O\'nu söylemleriyle fikirleriyle anmak istedik\" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü minnet ve şükranla andıklarını belirterek, \"Kent Konseyi Kadın Meclisi\'ni bu anlamlı günde anlamlı etkinliği için kutluyorum. Denizli\'yi birlikte daha güzel hale getirebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kent Konseyimizle, Mahalle Meclislerimizle birlikte Denizli için çalışacağız\" diye konuştu.

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