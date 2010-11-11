10 Kasım protokolünde gerilim

T24-

Tören başlamadan önce Cumhurbaşkanı Gül, Orgeneral Işık Koşaner'le tokalaşıp bir süre sohbet ederken, Bülent Arınç'ın Koşaner'in elini sıkmadan geçerek diğer kuvvet komutanlarıyla sohbet etti.

Törende dikkat çeken bir başka olay ise Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın elini sıkmaması oldu.