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10 Kasım protokolünde gerilim

"10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni"ne Bülent Arınç'la Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner arasındaki soğukluk damga vurdu.

11 Kasım 2010 02:00

T24-  Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nca, Milli Kütüphane’de düzenlenen "10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni"ne Bülent Arınç'la Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner arasındaki soğukluk damga vurdu.

Tören başlamadan önce Cumhurbaşkanı Gül, Orgeneral Işık Koşaner'le tokalaşıp bir süre sohbet ederken, Bülent Arınç'ın Koşaner'in elini sıkmadan geçerek diğer kuvvet komutanlarıyla sohbet etti.

Törende dikkat çeken bir başka olay ise Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın elini sıkmaması oldu.

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