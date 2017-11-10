10 Kasım Cuma Spor Gündemi

ATATÜRK ölüm yıldönümünde anılacak

UNIFEB ve çeşitli kuruluşlar Anıtkabir\'e gidecek

(özel) A Milli Kadın Basketbol Takımı 2 kritik maçın arifesinde

Milliler yarın Estonya, 15 Kasım Çarşamba günü Polonya ile karışlaşacak

Ayşe Cora: \"Türk halkına genç kadronun neler başarabileceğini göstermek istiyoruz\"

\"Herkese kendimizi göstermek istiyoruz\"

Işıl Alben: \"Avrupa şampiyonasına katılıp oradan da Tokyo\'ya gitmeyi hedefliyoruz\"

\"Hedefimiz 2\'de 2 ile gruptan çıkma yolunda adım atmak\"

Esra Ural: \"Üçüncü kez üst üste olimpiyatlara gitmek istiyoruz\"

Tilbe Şenyürek: \"2\'de 2 yapmak istiyoruz\"

\"Ev ve taraftar avantajımızı kullanıp liderliğimizi devam ettireceğimizi düşünüyorum\"

VODAFONE 39. İSTANBUL MARATONU

10.15 Medya bilgilendirme toplantısı düzenlenecek (Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi)

BEŞİKTAŞ

11.00 Akhisarspor hazırlıkları devam edecek. Basına açık

14.30 Teknik Direktör Şenol Güneş Brand Week etkinliğinde konuşma yapacak (Zorlu Center)

15.30 Beşiktaş\'ın efsane isimleri Metin, Ali, Feyyaz Brand Week etkinliğinde konuşma yapacak (Zorlu Center )

15.30 Alvaro Negredo Vodafone Park Kartal Yuvası\'nda taraftarla biraraya gelecek

FENERBAHÇE

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yapacağı çalışmayla sürdürecek.

GALATASARAY

11.00 Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

14.00 Bafetimbi Gomis Bahçelievler Medical Park\'ta Kanser hastası çocukları ziyaret edecek. (SERHAN)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

14:00 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Mevlüt Erdinç, Mert Günok Organ Bağışı ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Medipol Mega Üniversite Hastanesi\'ne ziyarette bulunacak

HAZIRLIK MAÇLARI

06:00 Kanada - ABD

14:00 Güney Kore - Kolombiya

14:35 Çin - Sırbistan

15:00 Japonya - Brezilya

21:00 Ukrayna - Slovakya

22:45 Belçika - Meksika

22:45 Polonya - Uruguay

23:00 Fransa - Galler

23:00 İngiltere - Almanya

23:45 Portekiz - Suudi Arabistan

DÜNYA KUPASI 2018 ELEMELER

- Avrupa Elemeleri Play Off -

21:45 İsveç - İtalya

BASKETBOL

- Euroleague -

20:00 BC Khimky - Saski Baskonia SAD

22:00 Brose Baskets Bamberg - Fenerbahçe Doğuş

22:00 Olympiakos - Panathinaikos

22:45 Unicaja Malaga - Crvena Zvezda