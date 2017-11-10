10 Kasım Cuma Spor Gündemi

ATATÜRK ölüm yıldönümünde anılacak
UNIFEB ve çeşitli kuruluşlar Anıtkabir\'e gidecek
(özel) A Milli Kadın Basketbol Takımı 2 kritik maçın arifesinde
Milliler yarın Estonya, 15 Kasım Çarşamba günü Polonya ile karışlaşacak
Ayşe Cora: \"Türk halkına genç kadronun neler başarabileceğini göstermek istiyoruz\"
\"Herkese kendimizi göstermek istiyoruz\"
Işıl Alben: \"Avrupa şampiyonasına katılıp oradan da Tokyo\'ya gitmeyi hedefliyoruz\"
\"Hedefimiz 2\'de 2 ile gruptan çıkma yolunda adım atmak\"
Esra Ural: \"Üçüncü kez üst üste olimpiyatlara gitmek istiyoruz\"
Tilbe Şenyürek: \"2\'de 2 yapmak istiyoruz\"
\"Ev ve taraftar avantajımızı kullanıp liderliğimizi devam ettireceğimizi düşünüyorum\"
VODAFONE 39. İSTANBUL MARATONU
10.15 Medya bilgilendirme toplantısı düzenlenecek (Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi)
BEŞİKTAŞ
11.00 Akhisarspor hazırlıkları devam edecek. Basına açık
14.30 Teknik Direktör Şenol Güneş Brand Week etkinliğinde konuşma yapacak (Zorlu Center)
15.30 Beşiktaş\'ın efsane isimleri Metin, Ali, Feyyaz Brand Week etkinliğinde konuşma yapacak (Zorlu Center )
15.30 Alvaro Negredo Vodafone Park Kartal Yuvası\'nda taraftarla biraraya gelecek
FENERBAHÇE
Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yapacağı çalışmayla sürdürecek.
GALATASARAY
11.00 Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.
14.00 Bafetimbi Gomis Bahçelievler Medical Park\'ta Kanser hastası çocukları ziyaret edecek. (SERHAN)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
14:00 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Mevlüt Erdinç, Mert Günok Organ Bağışı ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Medipol Mega Üniversite Hastanesi\'ne ziyarette bulunacak
HAZIRLIK MAÇLARI
06:00 Kanada - ABD
14:00 Güney Kore - Kolombiya
14:35 Çin - Sırbistan
15:00 Japonya - Brezilya
21:00 Ukrayna - Slovakya
22:45 Belçika - Meksika
22:45 Polonya - Uruguay
23:00 Fransa - Galler
23:00 İngiltere - Almanya
23:45 Portekiz - Suudi Arabistan
DÜNYA KUPASI 2018 ELEMELER
- Avrupa Elemeleri Play Off -
21:45 İsveç - İtalya
BASKETBOL
- Euroleague -
20:00 BC Khimky - Saski Baskonia SAD
22:00 Brose Baskets Bamberg - Fenerbahçe Doğuş
22:00 Olympiakos - Panathinaikos
22:45 Unicaja Malaga - Crvena Zvezda