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Spor

10 Kasım Cuma Spor Gündemi

ATATÜRK ölüm yıldönümünde anılacak UNIFEB ve çeşitli kuruluşlar Anıtkabir'e gidecek (özel) A Milli Kadın Basketbol Takımı 2 kritik maçın arifesinde Milliler yarın Estonya, 15 Kasım Çarşamba günü Polonya ile karışlaşacak Ayşe Cora: "Türk halkına genç kad

10 Kasım 2017 12:24

ATATÜRK ölüm yıldönümünde anılacak

UNIFEB ve çeşitli kuruluşlar Anıtkabir\'e gidecek

(özel) A Milli Kadın Basketbol Takımı 2 kritik maçın arifesinde
Milliler yarın Estonya, 15 Kasım Çarşamba günü Polonya ile karışlaşacak
Ayşe Cora: \"Türk halkına genç kadronun neler başarabileceğini göstermek istiyoruz\"
\"Herkese kendimizi göstermek istiyoruz\"
Işıl Alben: \"Avrupa şampiyonasına katılıp oradan da Tokyo\'ya gitmeyi hedefliyoruz\"
\"Hedefimiz 2\'de 2 ile gruptan çıkma yolunda adım atmak\"
Esra Ural: \"Üçüncü kez üst üste olimpiyatlara gitmek istiyoruz\"
Tilbe Şenyürek: \"2\'de 2 yapmak istiyoruz\"
\"Ev ve taraftar avantajımızı kullanıp liderliğimizi devam ettireceğimizi düşünüyorum\"

VODAFONE 39. İSTANBUL MARATONU
10.15 Medya bilgilendirme toplantısı düzenlenecek (Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi) 

BEŞİKTAŞ 
11.00 Akhisarspor hazırlıkları devam edecek. Basına açık 
14.30 Teknik Direktör Şenol Güneş Brand Week etkinliğinde konuşma yapacak (Zorlu Center) 
15.30 Beşiktaş\'ın efsane isimleri Metin, Ali, Feyyaz  Brand Week etkinliğinde konuşma yapacak (Zorlu Center ) 
15.30 Alvaro Negredo Vodafone Park Kartal Yuvası\'nda taraftarla biraraya gelecek 

FENERBAHÇE
Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yapacağı çalışmayla sürdürecek.

GALATASARAY
11.00 Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.
14.00 Bafetimbi Gomis Bahçelievler Medical Park\'ta Kanser hastası çocukları ziyaret edecek. (SERHAN)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
14:00 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Mevlüt Erdinç, Mert Günok Organ Bağışı ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Medipol Mega Üniversite Hastanesi\'ne ziyarette bulunacak

HAZIRLIK MAÇLARI
06:00 Kanada - ABD 
14:00 Güney Kore - Kolombiya  
14:35 Çin - Sırbistan  
15:00 Japonya - Brezilya  
21:00 Ukrayna - Slovakya  
22:45 Belçika - Meksika  
22:45 Polonya - Uruguay  
23:00 Fransa - Galler  
23:00 İngiltere - Almanya  
23:45 Portekiz - Suudi Arabistan  

DÜNYA KUPASI 2018 ELEMELER 
- Avrupa Elemeleri Play Off - 
21:45 İsveç - İtalya 

BASKETBOL
- Euroleague - 
20:00 BC Khimky - Saski Baskonia SAD
22:00 Brose Baskets Bamberg - Fenerbahçe Doğuş
22:00 Olympiakos - Panathinaikos
22:45 Unicaja Malaga - Crvena Zvezda

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