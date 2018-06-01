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BBC Türkçe

10 kanser türünün erken tanısında 'çığır açacak' yöntem

Dünyadaki kanser bilimi (onkoloji) araştırmacılarını bir araya getiren en büyük konferansta, hastalığın erken teşhisine ilişkin çığır açacak bir gelişme duyuruldu. Araştırmacılar likit biyopsi ismi verilen yöntemle 10 farklı kanser türünün erken teşhis ed

01 Haziran 2018 07:12

Kanser bilimi alanında çalışanların bir araya geldiği en büyük buluşma olma özelliğini taşıyan bir konferansta, hastalığın erken teşhisine ilişkin çığır açacak bir gelişme duyuruldu.

ABD'nin New York kentinde gerçekleşen konferansta, 10 farklı kanser türünün, kan testi yoluyla erken teşhis edilebileceği açıklandı.

Guardian gazetesinde yer alana habere göre, likid biyopsi adı verilen ve kanda dolaşan kanserli hücreleri tespit etmeye odaklanan yöntem, yumurtalık ve pankreas kanserlerinin erken teşhisinde özellikle iyi sonuç verdi.

Araştırmacılar, diğer kanser türleri için de bu yöntemin evrensel bir tanı aracı olmasını umduklarını açıklıyor.

Araştırmayı kaleme alan Taussig Kanser Enstitüsü'nden Doktor Eric Klein, bu gelişmenin kanser araştırmalarında çığır açma potansiyeli olduğunu söyleyerek, "Bu testin çok insanın hayatını kurtarmasını umuyoruz" dedi.

Toplam bin 600 vaka üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya katılanlardan 749'una o ana kadar kanser tanısı konulmamıştı. 878 kişiye ise henüz tanı konulmuştu.

Testin özellikle, pankreas, yumurtalık, karaciğer ve safra kesesi kanserlerinin tanısında "5 hastanın 4'ünde isabet" gösterdiği açıklandı.

Lemf ve miyelom kanserlerinde ise isaber oranı yüzde 77 ve yüzde 73 olarak gerçekleşti.

Araştırmacılar kan yoluyla tanının, ileriyle doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söylerken klinik araştırmaların gerekliliğine de dikkat çekiyor.

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