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10 işçinin öldüğü asansör faciasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi serbest

Asansör faciasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, polis merkezindeki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

07 Eylül 2014 18:55

Ali Sami Yen Stadyumu’nun yerine inşa edilen Torun Center inşaatında 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasıyla ilgili olarak dün gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı.

Mecidiyeköy’de yıkılan Ali Sami Yen Stadyumu’nun yerine inşa edilen Torun Center rezidans inşaatında asansörün 32. kattan düşmesi sonucu 10 işçi hayatını kaybetti.

Facianın ardından inşaatta olayın sorumlusu olduğu öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı. Asansör faciasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, polis merkezindeki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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