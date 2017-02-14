10 işçinin öldüğü asansör faciasında 9 kişi hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemi

6 eylül 2014 tarihinde Mecidiyeköy’deki Torunlar İnşaat’a ait rezidans inşaatında meydana gelen ve 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasına ilişkin savcı mütalaasını açıkladı. 25 sanıktan 16’sı için beraat kararı verilmesini talep eden savcı aralarında inşaat firmasının proje müdürü ve asansör firmasının teknik sorumlusunun da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında ise 22,5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Mecidiyeköy’deki eski Ali Sami Yen Stadı’nın yerine yapılan Torunlar İnşaat’a ait rezidans inşaatında gerçekleşen asansör faciasında 10 işçi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma sonrasında İnşaat firması yetkilileri ile asansör firması yetkilileri hakkında dava açılmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 sanık hakkında açılan davanın dün görülen duruşmasında duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, savcı mütalaasında Torunlar İnşaat’ın proje müdürü Murat Aytimur, Geda Majör asansör firmasının teknik sorumlusu Önder Türksoy’u da aralarında olduğu 9 kişinin, "Bilinç taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

"Daha önce de arıza oluyordu"

Savcı mütalaasında ceza istediği sanıklar hakkındaki bölümde, kazaların önceden önlenmesi konusunda ciddi çalışma içerisinde olmadıklarını, asansörlerde sık sık arıza ve kazaların meydana geldiğini belirterek; "Olay tarihinden önceki tarihlerde de birçok kez arıza meydana geldiği, bu süreçte Torunlar GYO çalışanları ile GEDA MAJÖR çalışanları arasında arızalar ve bunların giderilmesi konusunda elektronik posta yazışmalarının bulunduğu, olay tarihinden kısa süre önce de benzer kazanın yaşandığı, B blokta asansör düşmesi sonucu mesafenin kısa olması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve ölüm olayının meydana gelmediği bu hususlar nazara alındığında sanıkların öngördüğü neticeyi istememelerine karşın neticenin meydana geldiği, sanıkların bilinçli taksirle üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşılmakta" ifadeleri kullanıldı.

16 sanığa beraat istemi

Suçun yasal unsurlarının oluşmamasını ile kesin ve inandırıcı delil olmadığını belirten savcı 16 sanık hakkında ise beraat kararı verilmesini talep etti.