-10 İŞÇİ GAZDAN ETKİLENDİ ZONGULDAK (A.A) - 31.03.2011 - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Burhan İnan, Zonguldak'ın Kilimli beldesi Karadon semtindeki TTK maden ocağında gazdan etkilenen işçilerin sayısının 10 olduğunu bildirdi. İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 360 kodunda ''sulu taban'' olarak adlandırılan bölgede dinamitle çalışma yapan madencilerden 10'unun gazdan etkilendiğini belirtti. Bu arada, madencilerin hastaneye kaldırılması sırasında, 3 işçinin bulunduğu, Hamza Bıçakçı'nın kullandığı ambulans, Kilimli Köprübaşı mevkisinde Yunus Çelebi yönetimindeki Kilimli Belediyesine ait 67 EK 125 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kolu kırılan acil tıp teknisyeni Havva Özdil ile hafif yaralanan kamyonetin sürücü Çelebi ve Kilimli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Kezban Güneysu, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Madende metan gazından etkilenen işçilerden Asım Çolakoğlu, İbrahim Yıldız, Yücel Kara, Muhammet Yiğit ve Nuri Köse, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde, Sezai Kara, Durmuş Kara, Mustafa Kuşçuoğlu, Birol Matuloğlu ve Ahmet Akmeşe ise Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanedeki bazı madencilerin yakınlarının ağladığı görüldü. İlk belirlemelere göre işçilerin hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.