10 imalathane kül oldu

Yenibosna'daki sanayi sitesinde bir plastik imalathanesinde çıkan yangın, kimyevi maddeler nedeniyle meydana gelen patlamaların da etkisiyle diğer imalathanelere sıçradı. Kısa sürede 10 imalathaneye yayılan alevleri söndürmek için seferber olan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların sürdüğü yangını 1,5 saatte söndürebildi.



FOTOGRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ



Yenibosna'da yaklaşık 600 imalathanenin bulunduğu Doğu Sanayi Sitesi'ndeki bir plastik imalathanesinde çıkan yangın, kısa sürede diğer dükkanlara sıçradı. Plastik, ambalaj ve poşet üreten imalathanede 19.00 sıralarında çıkan yangının ardından bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte imalathanenin duvarı yıkıldı. Daha da büyüyen alevler kısa sürede diğer dükkanlara da sıçradı. Aralarında kimyevi maddeler ve makine üretimi yapılan imalathanelerin de bulunduğu 10 işyeri tamamen yanarken, 5 işyerinde hasar meydana geldi.

İşyerini alevler içinde görünce kalp krizi geçirdi

Yangına, Bakırköy, Bağcılar, Fatih, Kocasinan, Şişli, Avcılar, Seyrantepe ve Sefaköy itfaiyeleri müdahale ederken, İSKİ tankerleri de itfaiye ekiplerine su taşıdı. Yangının çıktığı sokakta bulunan park halindeki 3 otomobilden biri tamamen yandı, diğerlerinde hasar meydana geldi. Yangın haberi üzerine işyerine gelen Can Kimya'nın sahibi Ümit Can (55) işyerini alevler içinde görünce fenalaştı. Baygınlık geçiren Can'a, olay yerindeki 112 ekipleri müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Can, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1.5 saatte söndürüldü

Kimyevi maddeler nedeniyle zaman zaman patlamaların devam ettiği imalathanelerdeki yangın 1,5 saat sonra güçlükle kontrol altına alındı. Yangının başladığı plastik imalathanesinin bulunduğu sokağın köşesinde bulunan elektrik trafosundan sıçrayan kıvılcımın imalathanede yangına neden olduğu iddia edilirken, itfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedeni konusunda araştırmalarını sürdürüyor.