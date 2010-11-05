-10 İLİN CUMHURİYET BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 190 unvanlı hakim ve Cumhuriyet savcılarının atamasına ilişkin kararnameyi yayımladı. Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan Kararnameye göre Kurul, 10 ilin Cumhuriyet başsavcısını değiştirdi. Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu'nun 19 Ocak 2010 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilmesinin ardından yaklaşık 11 aydır boş bulunan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Sarıyer Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş getirildi. HSYK, ''görevi kötüye kullanmak'' ve ''Ergenekon terör örgütüne üye olmak'' suçlamalarıyla Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde yargılanan Erzincan Cumhuriyet Savcısı İlhan Cihaner'i de Adana Cumhuriyet savcılığına atadı. Kararnameye göre bazı illere atanan yeni Cumhuriyet başsavcıları şöyle: ''Ereğli (Konya) Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kaçar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Osman Erduran Sinop Cumhuriyet Başsavcılığına, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ferudun Süzer Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Şafak Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına, Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bilgin Pişkin Muş Cumhuriyet Başsavcılığına, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Ocak Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Kaya Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Dündar Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, Dinar Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yıldız Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına.''