10 ildeki 32 taşınmaz özelleştirilecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ilanına göre 10 ilde bulunan toplam 32 taşınmaz satış yoluyla özelleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 10 ilde bulunan 32 taşınmazı satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale ve Malatya'da bulunan bazı taşınmazlara ilişkin ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak.

Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla sonuçlandırılabilecek