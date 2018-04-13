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10 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA merkezli 10 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) FETÖ/PDY'ye yönelik 21 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı

13 Nisan 2018 18:34

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA merkezli 10 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) FETÖ/PDY\'ye yönelik 21 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya, Adana, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Kars, Hakkari ve Erzurum ile KKTC\'de belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, adreslerde yaptığı aramalarda, örgütsel materyaller ele geçirdi. Operasyon kapsamında, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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